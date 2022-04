Mike Tyson schlägt in Flugzeug auf anderen Passagier ein

(c) APA/AFP/PATRICK T. FALLON

Bereits in den Neunzigern wurde Tyson zu mehreren Jahren Haft verurteilt.

Ein junger Mann soll den früheren Boxweltmeister provoziert haben, worauf dieser ihn mehrfach ins Gesicht geschlagen haben soll.

Der frühere Boxweltmeister Mike Tyson hat in einem Flugzeug in den USA auf einen anderen Passagier eingeschlagen. Ein am Donnerstag vom Promi-Portal „TMZ“ veröffentlichtes Handyvideo zeigt, wie der 55-jährige frühere Schwergewichtschampion einem im Flieger hinter ihm sitzenden jungen Mann mehrere Schläge ins Gesicht verpasst.

Dem Medium „TMZ“ zufolge hatte der Fluggast Tyson provoziert und nicht aufgehört, auf ihn einzureden. „Iron Mike“ sei zunächst freundlich gewesen, habe den Mann dann aber aufgefordert, sich zu beruhigen. Als der Fluggast dies nicht getan habe, habe Tyson ihn mehrfach geschlagen, berichtet die Website unter Berufung auf einen Zeugen. Auf einem Foto ist zu sehen, dass der Fluggast leichte Kopfverletzungen davontrug.

Fluggesellschaft äußerte sich bisher nicht

Der Vorfall ereignete sich dem Bericht zufolge, als Tyson von San Francisco aus nach Florida fliegen wollte. Der Boxer verließ die Maschine demnach noch vor dem Start. Die Polizei, die Fluggesellschaft JetBlue und Vertreter Tysons äußerten sich zunächst nicht zu dem Vorfall.

Der für seine harten Schläge berüchtigte Tyson gilt als einer der besten Schwergewichtsboxer der Geschichte. Er sorgte aber immer wieder für Negativ-Schlagzeilen und geriet mit dem Gesetz in Konflikt. So wurde er Anfang der 1990er-Jahre nach Vergewaltigungsvorwürfen zu mehreren Jahren Haft verurteilt.

(APA)