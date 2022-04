Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Der lange Weg der Ukraine zum EU-Beitritt: Der Fragebogen ist ausgefüllt. Spätestens im Sommer könnte die Ukraine ein offizieller EU-Beitrittskandidat sein. Doch ein Beitritt zur Union ist Jahre, wenn nicht Jahrzehnte entfernt. Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um die Aufnahme der Ukraine. Mehr dazu [premium]

Mariupol ist nicht verloren: Dem ukrainischen Präsidenten zufolge, dauert der Widerstand in der Hafenstadt an. Entgegen russischen Berichten, soll Mariupol sich weiter widersetzen. Wegen des russischen Angriffs brauche das Land zudem monatlich sieben Milliarden Dollar, um die wirtschaftlichen Ausfälle kompensieren zu können. Mehr dazu von Hellin Jankowski in unserer Live-Berichterstattung zum Ukraine-Krieg.

Das Vorarlberger Image bröckelt: Als die Inseratenaffäre rund um Ex-Kanzler Sebastian Kurz bekannt wurde, pochte Markus Wallner auf konsequentes Durchgreifen und Durchgreifen. Die Zugangsweise passt zum Bild, das man sich gemeinhin von den Vorarlbergern macht: Sie würden gut wirtschaften, sparsam sein - und korrekt, schreibt Martin Fritzl in der heutigen Morgenglosse und warum dieses Image jetzt bröckelt. Mehr dazu.

Warum jetzt doch die Zinsen steigen könnten: „Wir beschäftigen uns mit dem Thema Zinsen, wenn es so weit ist“, sagte EZB-Chefin Lagarde noch vor einer Woche. Diese zögerliche Vorgangsweise brachte ihr vor allem von unabhängigen Ökonomen Kritik ein. Nun mehren sich jedoch auch Stimmen aus der EZB selbst, die ein forscheres Vorgehen der Zentralbank fordern. Mehr dazu [premium]

Die Abschaffung der kalten Progression: Die Regierung plant Steuerentlastungen um auf die anhaltende Teuerung zu reagieren. Norbert Rief sagt im aktuellen Podcast, warum das besser heute als morgen passieren sollte und wie. Ein Anfang wäre die Abschaffung der Kalten Progression und eine Senkung der Lohnkosten. Mehr dazu.

Untersuchung gegen Johnson: Der britische Premierminister Boris Johnson muss sich wegen mutmaßlicher Lügen im Zusammenhang mit der Partygate-Affäre einer Untersuchung durch den zuständigen Ausschuss im Unterhaus stellen. Ein entsprechender Antrag der Labour-Opposition wurde am Donnerstag nach mehrstündiger Debatte von den Abgeordneten ohne Abstimmung durchgewunken.

Heute vor 100 Jahren: „Der Hausgehilfinnen und Heurigenluxus“ schreibt die Neue Freie Presse am 22. April 1922: Das Halten von Hausgehilfinnen ist ein Luxus (siehe den heutigen Gemeinderatsbericht). Der Heurigenbesuch desgleichen (siehe den heutigen Landtagsbericht). Allerdings hat es den Anschein, als würden recht weite Kreise der Bevölkerung keinen Augenblick lang daran denken, sich speziell des letztgenannten Luxus zu entäußern. Mehr dazu [premium]