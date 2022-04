Entwicklung kennt keine Grenzen

Es sei der Cultural Fit gewesen, der sie während des Praktikums bei Procter & Gamble überzeugte. Margit Reisinger, als Sales Director tätig, ist dem Unternehmen treu geblieben.

Aufgewachsen in einer kleinen Stadt in Niederösterreich, interessierte sich Margit Reisinger bereits als Jugendliche für internationale Beziehungen, sie verfolgte stets das Ziel, europaweit tätig zu sein. Heute ist sie Sales Director für den amerikanischen Konzern Procter & Gamble. Noch während des Studiums der Handelswissenschaften an der WU Wien bewarb sie sich für ein Praktikum. Das habe ihr gezeigt, dass der Cultural Fit stimmt: „Ich habe von Beginn an die Verantwortung dafür bekommen, eigenständig Projekte zu absolvieren. Und das Vertrauen, diese erfolgreich abzuschließen“, sagt die 43-Jährige.