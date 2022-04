„Unser Heer lernt von den Besten“

Bei der Ranger-Ausbildung in der US Army Ranger School entwickeln Mitglieder des Bundesheeres ihre Fähigkeiten gezielt ­weiter. Von der Stärkung der infanteristischen Kompetenzen profitieren in der Folge auch Wehrpflichtige, Milizsoldaten und Kaderpersonal des österreichischen Bundesheeres.

Heuer werden Mitglieder der 7. Jägerbrigade des Bundesheeres an der US Army Ranger School eine der anspruchsvollsten militärischen Ausbildungen der Welt absolvieren – und ihr neues Wissen in Österreich weitergeben.

49 Liegestütze und 59 Sit-ups in jeweils zwei Minuten und ein Fünf-Meilen-Lauf (rund acht Kilometer) in 40 Minuten, der mit sechs Klimmzügen abschließt: Die präzisen Vorgaben beim ersten Teil des „Ranger Physical Fitness Test“ verstehen sich als absolutes Minimum – erwartet werden vielmehr 80 Liegestütze und Sit-ups, eine Zeit unter 35 Minuten für den Acht-Kilometer-Lauf sowie zwölf bis fünfzehn Klimmzüge. Auf dem Programm steht unter den Schlagwörtern „Bärenhang“, „Seilsteg“ und „Kleiderschwimmen“ zudem ein zehn Kilometer langer Orientierungsmarsch, der in längstens vier Stunden zu absolvieren ist, die Hälfte davon bei Nacht, sowie ein Zwölf-Meilen-Fußmarsch (19,3 Kilometer) mit 25 Kilogramm Gepäck, zu meistern in maximal drei Stunden.

Der Aufnahmetest auf dem Weg zur Ausbildung an der US Army Ranger School ist selektiv. Im Schnitt sind es weniger als 50 Prozent der Soldatinnen und Soldaten, die sich freiwillig gemeldet haben und in bester körperlicher Verfassung nach Fort Benning kommen, die diese erste Hürde überspringen. Auf der südwestlich von Columbus, Georgia, gelegenen Basis der United States Army erwartet die Ranger-Anwärter nun eine der härtesten und anspruchsvollsten militärischen Ausbildungen der Welt. Mit am Start sind im Herbst dieses Jahres vier Mitglieder der 7. Jägerbrigade des Österreichischen Bundesheeres, unter anderem auch vom Jägerbataillon 25, dem einzigen Luftlandeverband des Bundesheeres.

Härteprobe für Körper und Geist

61 Tage extreme körperliche Belastungen in Kombination mit Schlaf- und Nahrungsentzug haben die künftigen Ranger vor sich. Bei null bis fünf Stunden Schlaf pro Tag und massiv reduzierter Verpflegung ist eine gesamte Marschleistung von 350 Kilometern mit 25 Kilogramm Gepäck zu erbringen. Auf körperliche und geistige Fitness wird größter Wert gelegt, da beides bei späteren Einsätzen der Rangers eine Schlüsselrolle spielen wird. Rangers haben Aufgaben zumeist autark und über Tage hinweg zu erfüllen, sowohl im alpinen Gelände als auch auf dem Wasser oder im urbanen Bereich. Dafür ist eine höhere Durchhaltefähigkeit als bei regulären Einheiten notwendig.

Das Know-how der Ranger-Ausbildung im US-amerikanischen Fort Benning unterstützt die 7. Jägerbrigade bei der erfolgreichen Zusammenarbeit mit dem Jagdkommando, den bewährten Spezialeinsatzkräften des Bundesheeres. (c) Maximilian Rosenberger

Diese zu schulen und auf die Probe zu stellen ist ein fixer Bestandteil des Trainings an der US Army Ranger School, das sich in drei Phasen teilt. Vermittelt werden zugleich modernste Gefechtstechnik und Taktik der leichten Infanterie sowie die Anwendung dieser Techniken in alpinen Zonen, im urbanen Gelände und in Küstenbereichen.

Check im Heeressportzentrum

Um für die Aufgaben in Fort Benning gerüstet zu sein, absolvierten die vier österreichischen Soldaten in Zusammenarbeit mit dem Heeressportzentrum eine physische und psychische Vorbereitung. Dabei wurden Gesundheitszustand und Fitness von den Sportwissenschaftlern und Trainern des Heeressportzentrums mit einer Vielzahl an Übungen überprüft und analysiert. Um zielgerichtet auf die Aufnahmeprüfung hinarbeiten zu können, erhielt jeder Soldat am Ende der Vorbereitungswoche zudem ein individuell abgestimmtes Trainingsprogramm.

Die Rolle der „Siebenten“

Dass heuer Mitglieder der 7. Jägerbrigade die Top-Ranger-Ausbildung absolvieren, hat laut Kommandant Brigadier Horst Hofer seinen guten Grund: „Diese ist in der Lage, den Einsatz der verbundenen Kräfte in allen Einsatzarten zu planen und zu führen. Als einzige Brigade mit strukturierten Luftlande- und Lufttransportfähigkeiten ist sie schnell verlegbar und verfügt über spezielle Fähigkeiten in der Zusammenarbeit mit Luftstreitkräften, aber auch bei Schutzaufgaben im Inland gegen subkonventionelle Gegner, die mit wirtschaftlichen oder ideologischen Zielsetzungen Systeme destabilisieren.“

Die 7. Jägerbrigade ist ebenfalls in Zusammenarbeit mit dem Jagdkommando, den Spezialeinsatzkräften des Bundesheeres, im Einsatz und zählt als leichte Infanteriebrigade nicht zuletzt bei Auslandseinsätzen zu den Schlüssel-Akteuren.

Know-how für das Heer

„Wichtig ist auch die Aufgabe der 7. Jägerbrigade als Know-how-Drehscheibe im Heer“, betont Hofer. So stellt sie die Ausbildung von Wehrpflichtigen, Milizsoldaten, Kaderanwärtern sowie die Fortbildung des Kaderpersonals sicher. Die in den USA ausgebildeten vollwertigen Ranger werden daher ihr neues Wissen in vielen Bereichen des Bundesheeres einbringen können, um die infanteristischen Fähigkeiten im Rahmen der Landesverteidigung weiter zu stärken.

Ziel ist, die Soldaten der „Siebenten“ an die aktuellen, nationalen und internationalen Anforderungen bestmöglich heranzuführen. „Von den Besten zu lernen, zahlt sich aus“, so der Kommandant. „Erstklassige internationale Ausbildung fordert von unseren Soldaten nicht nur höchsten Einsatz. Sie fördert auch die Einsatzkraft unseres Heers und damit Österreichs Sicherheit.“

7. JÄGERBRIGADE O-P-S steht für „Offensiv“, „Präzise“ und „Schnell“ und ist ein Markenzeichen dafür, wie Soldatinnen und Soldaten der 7. Jägerbrigade des Österreichischen Bundesheeres ihre Aufträge erfüllen. Die 1956 als 7. Gebirgsbrigade gegründete Einheit ist heute die einzige „leichte“ Brigade des Heeres, die sowohl im Ausland als auch im Inland zum Schutz der Bevölkerung herangezogen wird. Mit ihren speziellen Fähigkeiten – wie beispielsweise die Einsatzführung im verbauten Gebiet inmitten der Bevölkerung oder der Transport von Soldatinnen und Soldaten mit Luftfahrzeugen in Räume, wo andere Kräfte des Bundesheeres nicht hinkommen – kann die leichte Brigade optimal auf derzeitige und zukünftige Bedrohungen reagieren. Der militärstrategischen Führungsebene erlaubt sie so eine Steigerung der Handlungsoptionen. Die 7. Jägerbrigade verfügt über das Jägerbataillon 12 in Amstetten, das Jägerbataillon 18 in St. Michael, das Jägerbataillon 25 in Klagenfurt, das Pionierbataillon 1 in Villach, das Aufklärungs- und Artilleriebataillon 7 in Feldbach und das Stabsbataillon 7 in Klagenfurt, Bleiburg und Graz. Kommandant der 7. Jägerbrigade ist Brigadier Horst Hofer.

US ARMY RANGER SCHOOL Die US-amerikanischen Rangers berufen sich in der Tradition auf die Rangerkompanien, die aus den ersten Siedlern in den Vereinigten Staaten gebildet wurden, um unter Ausnutzung des Geländes gegen Indianer und französische Truppen zu kämpfen. Das heutige 75th Ranger Regiment wurde im Jahr 1974 aufgestellt und ist seitdem die einzige ständige Rangereinheit. Sie stellt nach dem United States Army Special Forces Command (Airborne) den zahlenmäßig größten Teil der Spezialkräfte der United States Army dar. Das Regiment ist eine reine Freiwilligentruppe. Das Motto der Einheit lautet „sua sponte“ (lateinisch für „aus eigenem Antrieb“), der inoffizielle Schlachtruf „Rangers lead the way!“ („Rangers gehen voran“). Wer US Army Ranger werden will, durchläuft eine der weltweit härtesten militärischen Ausbildungen, für die sich Soldatinnen (die ersten weiblichen Rangers gibt es seit 2015) und Soldaten freiwillig melden können. Army Rangers gelten als Experten für die Führung in schwierigen Missionen und werden im Ranger-Kurs auf kampfwaffenbezogene funktionale Einsätze vorbereitet. Der Schwerpunkt liegt einerseits auf der Entwicklung individueller Kampffähigkeiten und andererseits auf der Vermittlung von Führungskompetenzen für die Planung und Durchführung von Infanterieeinsätzen, Luftlandeoperationen, luftbeweglichen Operationen, amphibischen Einsätzen und Einsätzen in Zugstärke. Der Kurs dauert 61 Tage und ist in die drei Phasen „Benning“ (Fokus: körperliche Ausdauer, geistige Zähigkeit, taktische Grundlagen), „Mountain“ (Schüler-Unterricht in militärischen Bergsteigeraufgaben, Mobilitätstraining sowie Techniken für den Einsatz eines Zuges für kontinuierliche Kampfpatrouillen in einer gebirgigen Umgebung) und „Florida“ (Schwerpunkte: Kampfeinsatz, Operationen auf dem Wasser) unterteilt. Die Absolventen kehren nach der Schulung zu ihren Einheiten zurück, um diese Fähigkeiten weiter­zugeben.

Mehr unter: www.bundesheer.at