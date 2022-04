Im Garten Ihrer Majestät

Drucken

Hauptbild • So ruhig sieht der Buckingham Palace vom Garten her aus. • Stefanie Bisping

Der Garten des Buckingham Palace ist eine Naturoase im Herzen Londons. Wer keine Einladung zur Gartenparty erhält, besichtigt ihn bei einer Führung.

Der Weg ins Herz der britischen Monarchie führt direkt durch die Stallungen. Am Eingang zu den Royal Mews, einer unscheinbaren Tür in der Mauer des Palastgeländes, haben sich Gartenliebhaber versammelt. Viele einzelne Frauen, aber auch zwei Paare und Eltern mit halbwüchsigem Sohn sind dabei. Eine Sicherheitsschleuse müssen sie passieren, dann stehen sie im Hof.

Die Pferde der Königin seien derzeit nicht hier, sondern wie Ihre Majestät selbst in Windsor, erklärt Führerin Bridget Little. Um sie scharen sich die Gäste, nachdem sie die Gelegenheit genutzt haben, die sanitären Anlagen zu inspizieren: türkisfarbene Fliesen, dunkles Holz und dezente Jugendstil-Anmutung, sehr gediegen, sogar hier an der Peripherie des Palasts.