Wo der Bürgermeister auch Biersommelier ist

Unter deutschen Bierstädten ein Hotspot: Spalt in Franken.

Deutschlands Brauereidichte ist im Norden des Südens besonders hoch. Anlass für eine Hopfenexkursion in die mittelfränkische Brau- und Bierhochburg Spalt.

In Deutschland hat sich der Bierhimmel eingetrübt. Das gilt selbst für Franken mit seiner angeblich weltweit größten Dichte an Brauereien. Mehrere, oft kleine Bierproduzenten haben in den vergangenen Jahren ihre Anlagen stillgelegt. Die Coronapandemie hat auch zu Schließungen der Brauereiwirtshäuser geführt.

Schon vor längerer Zeit aber sperrten in Franken die Kommunbrauhäuser zu, eine Institution mit Ursprüngen im 15.Jahrhundert. Seinerzeit wurde es den Bürgern erlaubt, eine bestimmte Menge Bier in einer gemeindeeigenen Brauerei, dem Kommunbrauhaus, herstellen zu lassen. Der Qualität kam dies zugute, da die Stadt ausgebildete Braumeister beschäftigen konnte. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war vielerorts Schluss mit dem gemeinschaftlichen Brauen. Die meisten fränkischen Kommunbrauhäuser wurden verkauft. Einige wenige übernahmen die Brauer selbst oder engagierte Bürger. Sie existieren zum Teil unter wechselnden Eigentümern bis heute.