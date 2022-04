Gewinnen Sie Karten für das Konzert mit Weltstar Thomas Hampson im Wiener Stephansdom

Am Dienstag, 10. Mai 2022, um 20:30 Uhr, gibt Starbariton Kammersänger Thomas Hampson einen seiner raren Auftritte in Österreich – und dies nicht nur in der historisch prägendsten Kirche des Landes, dem Wiener Stephansdom, sondern auch einem der schönsten Klangräume weltweit. Begleitet von Domorganist Konstantin Reymaier singt KS Thomas Hampson Lieder von Franz Schubert und Gustav Mahler, wie auch Arien von Richard Wagner. Nach fast 20 Jahren freut sich der amerikanische Bariton, wieder das Wahrzeichen Wiens mit der Wärme und Ausdruckskraft seiner Stimme zu erfüllen.

KS Thomas Hampson gilt als Opern-, Konzert- und Liedsänger, Ausnahmekünstler und „Botschafter des Liedes“. Wir freuen uns sehr, mit ihm einen der bedeutendsten, innovativsten und gefragtesten Gesangssolisten der Gegenwart im Stephansdom begrüßen zu dürfen.

Info Thomas Hampson im Wiener Stephansdom Dienstag, 10. Mai 2022 um 20:30 Uhr Mitwirkende: Thomas Hampson

Konstantin Reymaier, Orgel Werke: Gustav Mahler, Franz Schubert, Richard Wagner Weitere Informationen erhalten Sie hier.

