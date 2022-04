Eine Meeresbrise in der Südsteiermark

Drucken

Hauptbild • Meerblick. Beim Fischwirt am Urmeer sieht man von der Terrasse die Weinberge. • K. Hafner

Mehr ist mehr ist Meer: Rund um die Weinstraße in der Südsteiermark ist kulinarisch alles im Fluss.

Vor den Weinstöcken steht ein kleines weißes Tipi, zwischen den Bäumen hängt eine breite Korbschaukel, bunte Sitzkissen laden zum Verweilen in Bodennähe ein. Persisch anmutende Teelichter und Laternen sowie Makramee-Deckchen zieren die Tische, hier und da hängen Traumfänger, das DJ-Pult steht unbesetzt im Gastgarten bereit. Das Boho by Kilger setzt auf stilistische Brüche in Leutschach an der Weinstraße.

Steirische Buschenschanken sehen herkömmlich anders aus, hier versucht man aber auch ein jüngeres und urbaneres Publikum anzuziehen. Besonders beliebt sei der Ort als Hochzeitslocation, lässt der Kellner wissen, und ja, man kann sich die Fotoshootings direkt ausmalen. „Ibiza goes Fötschach. Mehr Meer in der südsteirischen Hügellandschaft“, so beschreibt sich der Betrieb selbst auf seiner Homepage.