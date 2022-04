Wimbledon: Der Denkanstoß eines gesperrten Russen

Andrej Rublew macht sich dafür stark, Preisgelder in Wimbledon zu spenden.

Nach der geplanten Sperre russischer und belarussischer Spielerinnen und Spieler in Wimbledon hat sich mit Andrej Rublew der erste betroffene Profi zu Wort gemeldet. Er sehe „keine Logik“ hinter diesem Vorgehen. „Ich würde es verstehen, wenn es nur ein halbes Prozent nutzen würde, aber es wird sich dadurch nichts verändern. Was jetzt passiert, ist eine Diskriminierung.“

Der Russe, Nummer acht der Weltrangliste, hat wie einige andere involvierte Sportler bereits mit den Wimbledon-Verantwortlichen gesprochen und diesen einen Vorschlag unterbreitet. Er wäre etwa bereit, ein Statement zu unterschreiben, das bekräftigt, den Krieg in der Ukraine nicht zu unterstützen. Zudem könnte man das gesamte Preisgeld jener Aktiven, die nun gesperrt werden sollen, für humanitäre Hilfe spenden. „An Familien, die leiden, an Kinder.“ Man würde so mindestens eine Millionen Pfund sammeln. „Dann wäre Tennis der erste Sport, der so viel Geld spendet.“

Kritik erntet Wimbledon auch seitens der Spielvereinigungen ATP und WTA. Die Damenorganisation WTA erwägt gar Sanktionen. Laut Boss Steve Simon wäre es demnach möglich, dass in Wimbledon erspielte Punkte nicht in der Weltrangliste berücksichtigt werden. Beim Turnier in Madrid (ab 1. Mai) wird beraten. (cg)

