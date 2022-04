Extra-Anreise für das Gepäck und E-Shuttles zum Bahnhof

Wiener Forscher ergründen, wodurch Alternativen zum Auto attraktiver werden können. Ausprobiert wird das in vier österreichischen Modellregionen. Dabei zeigt sich jedoch, dass strukturelle Barrieren oft die Umsetzung klimagerechter Maßnahmen im Verkehr bremsen.

„Der technologische Fortschritt allein kann die Umweltprobleme, die der Verkehr verursacht, nicht lösen.“ Damit erteilt Roland Hackl dem Wunschdenken eine Absage, der Umstieg auf alternative Antriebe würde genügen, um das Erreichen der Klimaziele in greifbare Nähe rücken zu lassen. Hackl ist Experte für Mobilität und Raumplanung beim Wiener Forschungsunternehmen TBW Research, das gemeinsam mit einer weiteren privaten Forschungsfirma, Netwiss OG, die Leitung des Projekts Ultimob übernommen hat. Ziel des Projekts ist es, bestehende Mobilitätsangebote besser miteinander zu vernetzen und damit den Umstieg auf Verkehrsmittel des Umweltverbunds (Öffis, Fahrgemeinschaften, Fahrrad) attraktiver zu machen. Konkretes Anliegen: die Zahl der mit Privat-Pkw zurückgelegten Kilometer – und damit den Schadstoffausstoß – zu reduzieren.

„In Österreich gibt es rund 13.000 Unternehmen, die Dienstleistungen im Bereich der Mobilität erbringen“, sagt Hackl. „Deren Ressourcen wollen wir sichtbarer und nutzbarer machen.“ In vier Modellregionen ist man gerade dabei, solche Lösungen aufzusetzen. Westlich von Wien sollen bald elektrische Shuttles in Ergänzung zu Express-Bussen die Menschen aus der Region zum Bahnhof Tullnerfeld bringen, um von dort die Weiterfahrt per Bahn in die Bundeshauptstadt zu erleichtern. In Salzburg unterstützen die Experten die lokalen Verkehrsunternehmen unter anderem bei der Erstellung besser aufeinander abgestimmter Fahrpläne mit optimierten Umsteigemöglichkeiten. Im Tiroler Ötztal will man Touristen dazu bringen, auf die Anreise per Pkw zu verzichten, indem zusätzliche Angebote wie ein Gepäcktransport von zu Hause bis an den Urlaubsort oder die Ausgabe von Warengutscheinen bei der Bildung von Fahrgemeinschaften geschaffen werden. Und im Grazer Umland ist geplant, Autofahrer durch entlang der Einfallsrouten angebrachte Hinweise auf die Bequemlichkeit alternativer Mobilitätsangebote aufmerksam zu machen.

Eine Handy-App für alle Fälle

Münden sollen diese Anstrengungen in Kombination mit vielen weiteren Angeboten in einem österreichweiten Gesamtsystem, das alle Angebote bündelt und mittels App buch- und bezahlbar macht. Recherchen, die im Rahmen des Projekts durchgeführt wurden, machen jedoch deutlich, wie weit man noch von diesem Ziel entfernt ist. „Etwa die Hälfte der befragten Mobilitätsanbieter kann beispielsweise mit dem Begriff ,Mobility as a Service‘, der als Konzept hinter Ultimob steht, gar nichts anfangen“, sagt Hackl. Gemeint ist das Verständnis von Mobilität als etwas, was man nicht dank eines eigenen Autos besitzt, sondern als Dienstleistung in Anspruch nehmen kann. Darüber hinaus fehlen vielen Anbietern die technischen Voraussetzungen, die Ressourcen oder das notwendige Vertrauen für eine Einbindung in die App.

Was die Forscher ebenfalls beleuchtet haben, sind die Entscheidungsstrukturen im Bereich Mobilität. „Da ist uns aufgefallen, dass es viele Hindernisse gibt, die Innovationen im Wege stehen“, spielt Hackl beispielsweise auf Klientelpolitik oder auf abgesteckte Pfründe an, „in die man Neue nicht lassen will, auch wenn sie gute Ideen haben“. Zudem üben die Wissenschaftler Kritik an politischen Entscheidungen: „Die Erhöhung des Pendlerpauschales etwa hilft sicher den Betroffenen, konterkariert aber alle Bemühungen rund um die Mobilitätswende.“ Die Aussicht auf technische Neuerungen im Bereich Elektro- oder Wasserstoffantriebe würden vielfach als Vorwand genutzt, um notwendige Maßnahmen nicht zu setzen.

Die drei Wege zum Erfolg

„Die Forschungscommunity weiß längst, welche Schritte sinnvoll wären, um die Mobilitätswende zu schaffen und die Klimaziele zu erreichen, dass aber de facto viel zu wenig passiert, ist zu einem guten Teil solchen strukturellen Barrieren geschuldet“, zeigt sich Hackl enttäuscht. Und welche Schritte wären das? „Erstens: Verkehr vermeiden. Zweitens: Wo das nicht möglich ist, die Verlagerung auf ökologisch sinnvollere Angebote, wie es das Projekt Ultimob versucht. Und letztlich, damit Hand in Hand, die Entwicklung alternativer Antriebstechniken.“

IN ZAHLEN 13.000 Unternehmen gibt es in Österreich, die Angebote im Bereich Mobilität zur Verfügung stellen. Die Palette reicht von großen Unternehmen wie den ÖBB bis hin zu Taxi-Einzelunternehmen oder Fahrradverleihen.



83 Milliarden Kilometer wurden hierzulande im Jahr 2018 mit Autos zurückgelegt. Das bedeutet einen Anstieg von 50 Prozent seit 1990.



8900 Kilometer legt jede Österreicherin und jeder Österreicher, statistisch gesehen, pro Jahr mit dem Auto zurück.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.04.2022)