Wenn Ungewolltes „gespendet“ wird

(c) Per-Anders Pettersson/Getty Images

Für Kleidung, die in Europa niemand haben will, besteht auch anderswo kein Bedarf.

Kleiderspenden aus Europa nach Afrika seien oft eher Abfallentsorgung, kritisieren schwedische Organisationen.

Stockholm. Eine TV-Dokumentation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Schweden sorgt derzeit für großes Aufsehen. Da wird enthüllt, dass es bei sogenannten Kleiderspenden von gutwilligen Privatpersonen – aber vor allem auch von hart kalkulierenden Kleiderverkäufern – beispielsweise ins afrikanische Ghana um reine Abfallentsorgung gehen soll. Das werde für Afrika zunehmend ein Umweltproblem, wird berichtet. Allein in Ghana landen schätzungsweise 15 Millionen gebrauchte Kleidungsstücke pro Woche.

Tatsächlich werden jährlich riesige Mengen an Kleidung auf den Kontinent verschifft. In einem Bericht der Umweltorganisation Clean Ocean Project heißt es, dass ein großer Teil bereits bei der Ankunft unbrauchbar ist. „Wir ertrinken in schlechter Kleidung. Es geht nicht darum, dass wir wollen, dass der Westen aufhört zu spenden. Aber hören Sie bitte auf, Ihre fleckige und zerrissene Kleidung bei uns abzuladen“, sagt Jennifer Bampoe vom Clean Ocean Project.