Weniger PCR-Tests: Lifebrain kündigt über 500 Mitarbeiter

Ausgabezahlen sanken gegenüber dem ersten Quartal auf ein Zehntel.

Wien. Das Wiener Großlabor Lifebrain, das die PCR-Tests im Rahmen der Initiative „Alles gurgelt“ auswertet, hat mit Freitag 509 der 1210 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Kündigung angemeldet. Das teilte das Unternehmen in einer Aussendung mit. Als Grund wurde die deutliche Reduktion der Testvolumina nach der Änderung der Vorgaben durch den Bund angegeben.

Ab 1. April wurde die Zahl der Gratistests auf fünf pro Person und Monat reduziert. Als Resultat seien die Ausgabezahlen der Testkits auf rund ein Zehntel im Vergleich zum ersten Quartal gesunken, hieß es. Für das Wiener Lifebrain-Labor bedeute dies, dass der auf eine tägliche Kapazität von 800.000 PCR-Tests ausgerichtete Personalstand reduziert werden müsse. Für die nächsten Monate werde jedoch so geplant, dass die Testprogramme in gleicher Qualität weiterlaufen. Auch für eine Kapazitätsausweitung bei Bedarf treffe man Vorsorge.Für die betroffenen Personen soll es laut Lifebrain-Geschäftsführer Michael Havel einen Sozialplan geben. Man wolle verstärkt Teilzeit anbieten, um mehr Mitarbeiter im Unternehmen zu halten. Lifebrain wurde vorigen Sommer um 1,2 Mrd. Euro an den Diagnostikspezialisten Cerba verkauft, die dem schwedischen Finanzinvestor EQT gehört. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.04.2022)