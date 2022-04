Grüne klagen wegen Impfstoffverträgen

EuGH soll Europäische Kommission zur Offenlegung verurteilen.

Brüssel. Die Fraktion der Grünen im Europaparlament verklagt die Europäische Kommission vor dem Gerichtshof der EU auf Offenlegung aller Verträge über die Beschaffung von Covid-Impfstoffen. „Geheimhaltung ist ein Nährboden für Misstrauen und Skepsis und hat in öffentlichen Vereinbarungen mit Pharmaunternehmen nichts zu suchen. Käufe, die mit öffentlichen Geldern getätigt werden, sollten mit öffentlichen Informationen einhergehen, insbesondere in Gesundheitsfragen“, erklärte stellvertretend die Deutsche Jutta Paulus am Freitag in einer Aussendung. Die Abgeordneten fordern die Offenlegung von Preisen, Vorauszahlungen, die Umstände, unter denen nicht verwendete Impfdosen an andere Staaten gespendet werden können, sowie Entschädigungsfragen.

Ein Sprecher der Kommission erklärte am Freitag, die Institution sei „sehr stark für so viel Transparenz wie möglich, aber Vertraulichkeitsklauseln müssen respektiert werden“. Die Kommission hatte voriges Jahr die Rahmenkaufverträge mit den Impfstoffherstellern AstraZeneca, Moderna, Biontech-Pfizer und Curevac nach langem Widerstand veröffentlicht, allerdings mit so vielen geschwärzten Stellen, dass die von den Grünen nun aufgeworfenen wesentlichen Fragen nicht beantwortet werden können.

Die Aufarbeitung der EU-Impfstrategie wird auch Gegenstand eines einjährigen Sonderuntersuchungsausschusses des Europaparlaments. Am Dienstag nahm dieser seine vorbereitenden Arbeiten auf, am 11. Mai wird er unter dem Vorsitz der belgischen Sozialdemokratin Kathleen Van Brempt erstmals tagen. Nur ein österreichischer Abgeordneter nimmt daran teil, der SPÖ-Mandatar Günter Sidl als Ersatzmitglied. (GO)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.04.2022)