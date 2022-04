Bilderbuch-Konzert: Pop-Euphorie im Reformgewand

Sänger Maurice Ernst und Gitarrist Michael Krammer in "Reformgewändern" in Salzburg

Wie retro sind die neuen Songs von Bilderbuch wirklich? Egal. Diese wunderbare Band füllte das Große Festspielhaus mit Lebensfreude.

Dürfen, sollen berühmte Männer ihr Brusthaar zeigen? Darüber wird in der Endphase des französischen Wahlkampfs anlässlich dann doch zurückgezogener Macron-PR-Fotos debattiert. Die Mitglieder der Band Bilderbuch, schon länger aktiv in der unpeinlichen Zurschaustellung männlicher Sexyness, zeigten sich dagegen im Großen Festspielhaus in Salzburg – der ersten Österreich-Station ihrer laufenden Tournee – ungewöhnlich gut verhüllt, in langen, härenen, gestreiften Kitteln.

Eine Gewandung, die an exzentrische Malerfürsten der vorletzten Jahrhundertwende denken lässt. An Mönche einer freigeistigen Sekte. Oder an eine zwischen spätem Hippie-Flair und frühem Glam irrlichternde Rockband der frühen Siebzigerjahre.

Was gut passt. Denn die Songs des aktuellen Bilderbuch-Albums „Gelb ist das Feld“ – die mehr als die Hälfte des Programms bildeten – erinnern an diese so sanfte wie wilde Phase der Rockmusik. An die musikalischen Wachträume einer Zeit, als Zauberer, Sirenen und Kühe für Plattencovers posieren mussten, als die Musiker auf Felder und Wiesen gingen, wenn ihre Köpfe rauchten. „Stromkabel hängen übers Feld“, singt Maurice Ernst in „Zwischen deiner und meiner Welt“. „Da, wo wir liegen, da ist hohes Gras“ im hochgradig sommerlichen „Nahuel Huapi“: Was für schöne Idyllen! Aber sind sie nicht völlig retro? Erinnert dies heutige Teenager nicht an die Plattensammlung ihrer Großeltern?