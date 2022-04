Querfelds eröffnen ein Bierlokal in Kagran

(c) Napoleon

Die Wiener Cafetier-Familie wird das ehemalige Napoleon mit altem Wirtshausmobiliar betreiben. Die Gastronomie im neuen Leo-Grand-Hotel übernimmt die Dots-Gruppe, Private Dining Rooms inklusive.

Wien. Es entstand, wie so manches, in der Pandemie. Im Sommer 2020, als die Kaffeehausgäste ausblieben, hatte Cafetier-Familie Querfeld im Gastgarten des damals geschlossenen Bierlokals Napoleon am Kagraner Platz ein Bier- und Streetfood-Pop-up eingerichtet.

So nahm die Sache ihren Lauf. „Der Schlüssel“, sagt Gastronom Berndt Querfeld, „wurde quasi nie zurückgegeben.“ Schon im vergangenen Sommer war bekannt geworden, dass aus dem Gastspiel ein Dauerzustand werden sollte. Umgesetzt wurde das Projekt nun gemeinsam mit der Ottakringer Brauerei.