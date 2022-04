Der Donaukanal erwacht, die Lokale folgen

Drucken

Hauptbild • Nikola Sirucek von Rebel Meat serviert noch bis nächsten Samstag „50-50“-Hot Dogs: halb Fleisch, halb vegetarisch. • (c) Caio Kauffmann

Die Saison an Wiens beliebtester Ausgehmeile ist längst eingeläutet, bloß das Gastro-Angebot hinkt noch hinterher: Im Mai wird ein bekannte Adresse wiedereröffnet, weitere Neuzugänge lassen weiter auf sich warten.

Wien. Man kann sie genügsam nennen, die Donaukanal–Liebhaber, denn viel brauchen sie nicht, um aus dem Winterschlaf zu erwachen: ein paar Sonnenstrahlen und ein Getränk (und später dann eine 50-Cent-Münze fürs Toilettenhäuschen).

Auch heuer ist die Kanal-Saison in Wien schon längst eröffnet, einige frühsommerliche Tage hat der April ja doch beschert. Und schon graben sich wieder Zehen in Sandbänke, schlängeln Radfahrer waghalsig zwischen Flanierenden und Kaimauer hindurch und sorgen die die lizenzlosen Bierverkäufer für Getränke-Nachschub.

Denn obwohl die alteingessessen Klassiker wie Hafenkneipe, Badeschiff oder die etwas neuere Blumenwiese die durstigen Besucher versorgen, klaffen noch einige Lücken im Gastro-Angebot. So haben zwei der 2018 bei der Neuausschreibung der Gastroflächen ausgewählten Projekte immer noch nicht geöffnet. Drei weitere Neuzugänge waren bereits für Sommer 2021 geplant, auch hier heißt es weiter warten. Ein Überblick.

Der Tel Aviv Beach ist nicht mehr, ganz verabschieden muss man sich vom levantinischen Flair aber nicht: Aus dem Donaukanal-Pionier der Gastro-Dynastie Molcho wird demnächst das Neni am Wasser.Die weißen Plastikstühle weichen einem ganzjährig geöffneten, gehobenen Restaurant, die Selbstbedienungsbar einer offenen Show-Küche, in der auf einem Lava-Stein viel Fisch gegrillt wird.