Der Donaukanal ist erwacht, die Lokale folgen

Gastronomie. Die Saison an Wiens beliebtester Ausgehmeile ist längst eingeläutet, bloß das Gastro-Angebot hinkt noch hinterher: Im Mai wird ein bekannte Adresse wiedereröffnet, weitere Neuzugänge lassen weiter auf sich warten.

Wien. Man kann sie genügsam nennen, die Donaukanal–Liebhaber, denn viel brauchen sie nicht, um aus dem Winterschlaf zu erwachen: ein paar Sonnenstrahlen und ein Getränk (und später dann eine 50-Cent-Münze fürs Toilettenhäuschen).

Auch heuer ist die Kanal-Saison in Wien schon längst eröffnet, einige frühsommerliche Tage hat der April ja doch beschert. Und schon graben sich wieder Zehen in Sandbänke, schlängeln Radfahrer waghalsig zwischen Flanierenden und Kaimauer hindurch und sorgen die die lizenzlosen Bierverkäufer für Getränke-Nachschub.

Denn obwohl die alteingessessen Klassiker wie Hafenkneipe, Badeschiff oder die etwas neuere Blumenwiese die durstigen Besucher versorgen, klaffen noch einige Lücken im Gastro-Angebot. So haben zwei der 2018 bei der Neuausschreibung der Gastroflächen ausgewählten Projekte immer noch nicht geöffnet. Drei weitere Neuzugänge waren bereits für Sommer 2021 geplant, auch hier heißt es weiter warten. Ein Überblick.

Der Tel Aviv Beach ist nicht mehr, ganz verabschieden muss man sich vom levantinischen Flair aber nicht: Aus dem Donaukanal-Pionier der Gastro-Dynastie Molcho wird demnächst das Neni am Wasser.Die weißen Plastikstühle weichen einem ganzjährig geöffneten, gehobenen Restaurant, die Selbstbedienungsbar einer offenen Show-Küche, in der auf einem Lava-Stein viel Fisch gegrillt wird.

„Wir wollen die Zukunft des Donaukanals zeigen“, sagt Nuriel Molcho zur „Presse“: Das Konzept des „Urlaubs in der Stadt“ habe zehn Jahre gut funktioniert, sei von vielen kopiert worden, nun werde es – nach erfolgreicher Verlängerung des Pachtvertrags – Zeit für den „Sprung in die nächste Generation“.

Eigentlich hätte das neue Neni ja schon letzten Sommer eröffnen sollen: Erst verzögerte sich die Genehmigung, dann kam der Herbst. „Mitten im Lockdown wollten wir auch nicht starten.“ Wenn beim Umbau alles nach Plan läuft – derzeit wird auch um 19 Uhr noch gehämmert –, wird am 5. Mai mit einem Soft-Opening gestartet. Für das Urlaubsflair wird es übrigens auch weiterhin eine Strandbar mit „Foodtruck, Burger und Spritzer“ geben, sagt Molcho.

Als neuer Hotspot hat sich ein paar Schritte weiter Richtung Salztorbrücke seit vergangenem Sommer das Taste etabliert. Das Lokal ist auch im Winter geöffnet und befindet sich auf dem Areal des einstigen Adria, das mittlerweile mit dem Glashaus nur noch einen Rest der ehemaligen Fläche bespielt. Im Taste wurde die Indoor-Gastrofläche seit den ersten Frühlingstemperaturen um großzügige Holzterrassen erweitert, einer der besten – weil längsten – Sonnenplätze am Donaukanal bietet allerdings die kleinen Dachterrasse.

In der Sommersaison können sich in ausgedienten Schiffscontainern des Taste verschiedene Gastronomen einmieten. Offiziell gestartet wird damit im Mai, die Vorsaison bespielt derzeit das Lebensmittel-Start-up Rebel Meat mit einem Pop-up für Hot Dogs. Die zur Hälfte aus Biofleisch und aus pflanzlichen Zutaten fabrizierten Würstel werden mit Kimchi, Guacamole oder Sauerkraut serviert und sind noch bis 30. April zu haben. Am Sonntag ab 13 Uhr steigt außerdem zum Vienna City Marathon eine „Fun-After-Run Party“.

Obwohl es gleichzeitig mit Taste und Neni bei der Neuausschreibung 2018 zum Zug kam, wartet man nach wie vor auf Fräulein'sfabelhaften Sommergarten. Die Gründe sind vielfältig: Ein längerer Rechtsstreit mit dem Vorpächter, dann Lieferschwierigkeiten durch Corona und Krieg (der Stahl für das Container-Gebäude hätte aus der Ukraine kommen sollen), erzählt Stephanie Edtstadler, die das Café Fräulein's in der Lerchenfelder Straße betreibt. Gegenüber dem Badeschiff will die Gastronomin mit bayrischem Migrationshintergrund einen urbanen Biergarten eröffnen. „Ich hoffe, dass es endlich Anfang Juni so weit sein wird.“ Bis dahin will Edtstadler ab Mai wie im Vorjahr mit einem „Mini-Pop-up“ samt Food Truck und ein paar Bierbänken überbrücken.

Ebenfalls pandemiebedingte Schwierigkeiten hatten die drei bei einer weiteren Ausschreibung ausgewählten Projekte: Gleich neben dem Taste soll das Muse eröffnen, eine Art Kunstgalerie mit Gastro-Angebot. Der Stadt Wien zufolge scheitert die Eröffnung derzeit noch an einer Fernwärmeleitung, bei der Abstimmungen ausstehen. Einige Stehtische sind auf dem Areal aber bereits zu entdecken, dem Vernehmen nach soll heuer mit einer temporären Zwischenlösung gestartet werden.

Direkt gegenüber auf der anderen Kanalseite soll das Urban Tribes zu einem Treffpunkt für die Radler-Community werden. Neben einer Bistro-Bar sind eine kleine Fahrradwerkstatt und eine konsumfreie Zone vorgesehen.

Nicht zu verwechseln mit der Werkstatt etwas flussabwärts, wo unter anderem eine Bühne und Wiener Küche geboten werden sollen. Doch wie beim Urban Tribes sind weder Baubeginn noch Öffnungstermin bekannt. Mit den Wiener Linien müssten noch Abstandsregelungen zur vorbeifahrenden U4 geklärt werden, heißt es.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.04.2022)