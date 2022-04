Kräftesammeln gegen die Atomenergie

Am Freitag ging in Wien ein Anti-Atomgipfel in Szene. Dessen Resolution ist allerdings nicht der zentrale Punkt.

Wien. Am Dienstag wird es 36 Jahre her sein, dass es im ukrainischen Atomkraftwerk Tschernobyl zu einer Katastrophe gekommen ist. Wiewohl es nicht der erste und nicht der letzte Atomunfall mit grenzenlosen Folgen gewesen ist, so ist es doch Tschernobyl, das zum Sinnbild für das Scheitern einer Technologie geworden ist.

Vor diesem Hintergrund ist der Anti-Atomgipfel, zu dem der Wiener Umwelt- und Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) eingeladen hat, bewusst ins Vorfeld des Jahrestags gesetzt worden. Es haben 15 Anti-Atom-Aktivisten und fünf Abgeordnete teilgenommen. Beschlossen wurde eine Resolution, mit der die Bundesregierung aufgefordert wird, auf EU-Ebene klarzustellen, dass Atomenergie beim Klimaschutz keine Rolle spielen dürfe, dass AKW in militärischen Konflikten ein unkalkulierbares Risiko seien und dass Laufzeitverlängerung abzulehnen seien. Die Resolution stand in Wirklichkeit nicht im Mittelpunkt des Treffens. Im Zentrum war das Treffen selbst – es hat alle entscheidenden Personen zusammengebracht, die über jahrzehntelange Erfahrung verfügen. Das Treffen am Freitag diente dazu, Taktik und Aktionen der Anti-Atompolitik abzustimmen, die auf Herausforderungen hinsteuert.

Zeitlich am nächsten ist das Hearing für die Laufzeitverlängerung des slowenischen Atomkraftwerks Krško. Auch das ungarische AKW Paks wird Thema: Einerseits auch hier eine Laufzeitverlängerung, andererseits ist in Paks der Bau eines zweiten Reaktors geplant (wie auch in Slowenien) – in Paks unter russischer Federführung. In Frankreich läuft seit Kurzem ein Verfahren zur Laufzeitverlängerung des AKWs Tricastin – der erste 900-MW-Reaktor, von denen in Frankreich insgesamt 32 stehen; Betreiber EDF will sie alle länger am Netz halten. (milo)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.04.2022)