Eine Dame will Wodka haben

Unsere Kolumnistin ist vorige Woche geflohen und trifft in Wien auf Menschen aus ihrer Heimatstadt.

Ich bin auf dem Hauptbahnhof in Wien. Menschen schauen suchend auf die blauen Bildschirme, um ihren Zug zu entdecken. Unter ihnen sind jetzt zahlreiche Ukrainerinnen und Ukrainer. Es ist ein bekanntes psychologisches Phänomen, dass man sich in einer Situation, in der auch ich mich gerade befinde, schuldig fühlt. Ich lebe, und viele meiner Landsleute sterben. Was kann ich gegen diesen Krieg tun? Mein österreichischer Kollege F. spricht hervorragend und akzentfrei Russisch. Wir beschließen, das zu machen, was wir beide gut können: den Menschen mit unseren Sprachkenntnissen zu helfen.

Wir melden uns elektronisch an. Auf dem Bahnhof ist die Theke der Helferorganisation nicht zu übersehen. Wir bekommen weiße Westen, auf denen in zwei Sprachen – Deutsch und Ukrainisch – „Übersetzer“ aufgedruckt ist. Unsere Namen schreiben wir auf die Aufkleber und befestigen sie an den Westen. Nach einer kurzen Schulung geht es los.