Wir Russen leben eine Kultur der Lüge

Hauptbild • Auf Social Media wird Russland oft als „Mordor“ bezeichnet – das „Schwarze Land“ aus Tolkiens Epos. • APA/AFP/FADEL SENNA

Putin verbietet das lateinische Alphabet – und machte den lateinischen Buchstaben Z zum Symbol des Krieges. Das ist Ausdruck einer tiefgreifenden nationalen Schizophrenie. Wir Russen lehnen alles Westliche ab, doch ohne den Westen können wir nicht leben.

Am Vorabend des Krieges setzten Provokateure in der von Russland kontrollierten Südostukraine ein Auto in Brand – es wurde behauptet, ukrainische „Nazis“ hätten es angezündet. Auf allen russischen Fernsehkanälen zeigte man das brennende Auto und sprach von einer Explosion. Am selben Tag kam es in einem mehrstöckigen Gebäude in einer russischen Stadt zu einer wirklichen Gasexplosion. Menschen kamen ums Leben. Doch die Nachricht wurde praktisch totgeschwiegen; wenn überhaupt, wurde nur von einem „Knall“ berichtet.

Nach dieser Logik werden in Russland zunehmend beängstigende und negative Begriffe ersetzt. Wir haben keine Brände mehr, sondern „Feueralarm“, keine schrumpfende Wirtschaft, sondern „negatives Wachstum“. Den Massenmord an Ukrainern? Gibt es nicht. Es wird „entnazifiziert“. Dieser das Reale verschleiernde Nebel erlaubt es den meisten Russen, ihr normales Leben weiterzuführen, ohne sich bewusst zu werden, dass das Blut anderer an ihren Händen klebt.

Die russische Informationspolitik verändert dabei ständig das Bild: Zunächst wurde betont, dass wir uns nicht im Krieg mit der ukrainischen Armee befinden, sondern lediglich „als Zivilisten getarnte Nazi-Bataillone“ bekämpfen. Dann wurden doch die ukrainischen Streitkräfte als Feind identifiziert – aber das betreffe nicht das ganze „Brudervolk“. Doch auch dabei ist es nicht geblieben: In dem aufsehenerregenden Artikel „Was Russland mit der Ukraine tun soll“, der auf der Website der wichtigsten russischen Nachrichtenagentur erschienen ist, heißt es: „Die Entnazifizierung ist unverzichtbar, wenn ein beträchtlicher Teil des Volkes – aller Wahrscheinlichkeit nach die Mehrheit – vom Nazi-Regime beherrscht und in seine Politik hineingezogen wurde.“ Die These „Das Volk ist gut – die Regierung ist schlecht“ stimme nicht mehr. Ziel sei deshalb die totale „Deukrainisierung“. „Das Ukrainertum ist ein künstliches antirussisches Konstrukt, das keine eigene zivilisatorische Substanz hat“, heißt es. Diese Behauptung kennt man seit Langem aus Reden des Präsidenten, und sie ist auch im russischen Alltagsbewusstsein weitverbreitet. Die Ukraine ist demnach eine Kolonie des Westens – müsste aber eigentlich die Kolonie Russlands sein.