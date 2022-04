Anekdoten aus einer maroden Welt

Der lang erwartete Roman des nigerianischen Literaturpreisträgers Wole Soyinka: bitterböse Politsatire und Krimi in einem.

Fast fünfzig Jahre ist es her, seit Wole Soyinka mit „Zeit der Gesetzlosigkeit“ seinen bislang letzten Roman veröffentlicht hat. Zwischenzeitlich sind Theaterstücke, Essays, Kurzgeschichten und seine Memoiren erschienen. Nicht selten dient ihm dabei die nigerianische Heimat als Kulisse, um globale Probleme wie Korruption und moralische Dekadenz zu thematisieren – so auch in seinem neuen Roman „Die glücklichsten Menschen der Welt“.

Vor dem Hintergrund einer fragwürdigen Internetumfrage, laut der Nigeria einige Jahre lang das Land mit den glücklichsten Menschen der Welt gewesen sein soll, entwirft Soyinka eine bitterböse Politsatire über fiktive Geschehnisse im nigerianischen Vorwahlkampf. Während das vermeintliche Glück der Bevölkerung in protzigen, schier endlosen Festivitäten und Preisverleihungen zelebriert wird, schlägt ein gewiefter Geschäftsmann aus dem Handel mit Körperteilen für rituelle Praktiken Profit. Der angesehene Chirurg Dr. Kighare Menka und sein guter Freund Duyole Pitan-Payne, ein renommierter Ingenieur auf dem Sprung zu einer Stelle bei den Vereinten Nationen in New York, möchten den korrupten Machenschaften entgegenwirken. Doch ihr Idealismus steht den materiellen Interessen ihnen unbekannter Gegner im Weg.

Wie die anderen zentralen Charaktere, deren Verbindung zueinander sich den Lesenden nach und nach erschließt, haben auch Dr. Menka und Pitan-Payne eine nicht ganz lupenreine Vergangenheit. Korrupte Zustände ziehen sich durch alle Bereiche der Gesellschaft. So wird etwa die amoralische Natur religiöser Führer anhand des nach Einfluss strebenden Gurus Papa Davina, auch als Bischof Teribogo bekannt, beleuchtet.