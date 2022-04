Barcelonas Fußballerinnen glänzen vor Weltrekord-Kulisse

Der Titelverteidiger schoss vor 91.648 Fans im Camp Nou im Champions-League-Halbfinale Wolfsburg mit 5:1 ab.

Der FC Barcelona hat seine aktuelle Vormachtstellung im europäischen Frauen-Fußball untermauert. Die Spanierinnen besiegten den VfL Wolfsburg am Freitagabend im Camp Nou im Halbfinal-Hinspiel der Champions League deutlich mit 5:1 und können damit eigentlich schon mit dem Finale planen. 91.648 Zuschauer sorgten im Camp Nou für eine neue Weltrekordkulisse im Frauen-Fußball. Die alte Bestmarke hatte der Titelverteidiger erst im CL-Viertelfinale gegen Real (91.553) aufgestellt.

Aitana Bonmati (3.), Caroline Graham Hansen (10.), Jennifer Hermoso (33.) und Weltfußballerin Alexia Putellas (38., 85./Foulelfmeter) sorgten für klare Verhältnisse. Jill Roord erzielte an ihrem 25. Geburtstag den Ehrentreffer (70.) für den VfL, der mit dem Ergebnis noch sehr gut bedient war. Das Rückspiel geht am 30. April (18.00 Uhr) über die Bühne. Im zweiten Halbfinale treffen am Sonntag Olympique Lyon und Paris St. Germain aufeinander.

Neuer Weltrekord für ein Frauen-Fußballspiel REUTERS

(APA)