Rauchen, Afrikas nächste Epidemie

Kommentieren Hauptbild • Tabakkonzerne legen in vielen Ländern Afrikas die Basis für eine möglichst breite Kundschaft. • Yeshiel Panchia

Weltweit sinkt die Zahl der Raucher, doch in vielen Ländern Afrikas steigt sie. Die Tabakindustrie nützt bei der Erschließung des Marktes Gesetzeslücken und schwache staatliche Strukturen aus – mit verheerenden Folgen.

Lesothos wichtigster Wirtschaftspolitiker sitzt im Garten eines Hotels und fürchtet um seine Wiederwahl. Nervös rutscht Mahooana Khati auf einem weißen Plastikstuhl hin und her. Den ganzen Vormittag hat der Parlamentarier im Gebäude nebenan mit anderen Parlamentariern über ein Gesetz debattiert, das er eigentlich vermeiden wollte. Die Tabaksteuer soll kommen. Endlich – Lesotho ist eines der letzten Länder Afrikas, in denen Zigaretten ohne Tabaksteuer und damit ungewöhnlich preiswert verkauft werden.



In seinem Land gebe es eine einfache Regel, sagt Khati, der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses im Parlament. „Wer die Zigaretten teurer macht, der wird nicht gewählt.“ So einfach sei das. Im Moment kostet das Päckchen umgerechnet rund 1,50 Euro, über kriminelle Kanäle werden sie auf den Straßen oft sogar nur für die Hälfte des Preises angeboten.