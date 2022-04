Serienmeister in Not

Salzburg kann heute zum neunten Mal in Folge Fußballmeister werden. Doch solch Dominanz hat einen hohen Preis, wie der Blick nach München oder Paris zeigt.

Jahr für Jahr stellt Salzburg neue Punkt- und Torrekorde auf, Saison für Saison werden Liga-Bestmarken nach oben geschraubt. Auch heuer baut Österreichs Fußball-Aushängeschild seine Dominanz weiter aus: 70 Punkte nach 27 Runden (bereinigt durch die Punkte-Teilung) – so gut war man in den vergangenen acht Jahren nicht. Ein Heimsieg heute (14.30 Uhr, Sky) gegen die Wiener Austria würde den neunten Meistertitel in Folge bedeuten.



Dass der heimische Fußball an der Spitze keine Spannung bietet, liegt nicht nur an Salzburgs Überlegenheit, sondern auch am Unvermögen der Konkurrenz. Rapid hat den Titel mit Verweis auf das mehr als doppelt so hohe Salzburger Budget aufgegeben, die Austria nahm sich mit ihrem Finanzgebaren aus dem Spiel. Der Lask lieferte Salzburg zum letzten Mal 2019/2020 so etwas wie ein Meisterrennen, stolperte dann aber über die Coronaregeln.