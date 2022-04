Austria gewinnt Derby gegen Vienna

Die Violetten setzten sich auch im zweiten Saisonduell gegen den Aufsteiger durch und siegten 2:1.

Wien. Über 100 Jahre Fußball hat das Stadion auf der Hohen Warte schon erlebt, am Samstag kam es dort zu einer Premiere: Erstmals fand ein Wiener Derby in der Frauen-Bundesliga statt. Die Döblingerinnen empfingen die Austria mit dem Selbstvertrauen von sieben ungeschlagenen Spielen in Folge, brauchten vor 468 Zuschauern, darunter Teamchefin Irene Fuhrmann, aber lange, um in die Partie zu finden und durch Claudia Wasser die bis dahin beste Chance vorzufinden (31.). Die Austria schlug indes nach einem Konter durch Alisa Zilenski eiskalt zu (41.).

Zilenski erhöhte nach der Pause auf 2:0 (53.), einen Vienna-Treffer verhinderten starke Paraden gegen Jelena Dordic und Gina Babicky sowie eine Rettungstat auf der Linie nach einem Wasser-Kopfball (63.). Der Anschlusstreffer von Besijana Pireci kam zu spät (87.). Austria gewann auch das zweite Saisonduell, die Tabelle allerdings weist noch die Vienna auf Platz drei aus, der Vorsprung auf den Stadtrivalen schrumpfte jedoch auf einen Punkt.

(swi)