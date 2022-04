„Wenn unsere Welt zerspringt“: Dem Grauen so nah

Ein Mann tötet in einem kleinen Bergdorf die Nachbarsfamilie. Samira Sedira schildert die Tragödie aus Sicht von Anna, der Ehefrau des Täters.

Zuerst hat er die drei Kinder erschlagen, mit einem Baseballschläger. Und als deren Eltern nach Hause kommen, tötet er auch sie brutal.

Eines Tages hat Constant, ein unauffälliger Familienvater, also seine Nachbarsfamilie ausgelöscht. Constant, ihr Mann. Jetzt sitzt Anna im Gerichtssaal, beobachtet den Mann, mit dem sie und ihre Töchter bis vor Kurzem friedlich in ihrem Häuschen in den französischen Alpen zusammengelebt haben.



Eindringlich und durchgehend aus Annas Sicht schildert die algerisch-französische Autorin Samira Sedira die Ereignisse, die das kleine Dorf in den Bergen erschüttern. „Wenn unsere Welt zerspringt“ beruht auf wahren Begebenheiten, was die ohnehin schon recht heftige Lektüre noch intensiver werden lässt.