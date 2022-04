Wie die Türkei von den Sanktionen gegen Russen profitieren will

Russen sind die größte Touristengruppe in der Türkei – man will sie um jeden Preis halten. An den Sanktionen beteiligt sich die Türkei nicht. Trotzdem erschweren sie den Flug- und Finanzverkehr.

Die Sonne scheint in Antalya, und an der türkischen Riviera landen trotz des Kriegs in der Ukraine und der Sanktionen gegen ihr Land die ersten Urlauber aus Russland. Wegen hoher Nachfrage zog der russische Reiseveranstalter Anex Tour den Beginn der Saison sogar um zwei Wochen vor und startete seine Pauschalreisen nach Antalya am vergangenen Wochenende aus Moskau. Weitere Veranstalter und Flugverbindungen aus weiteren russischen Städten sollen bis Monatsende dazukommen. Russische Besucher sind willkommen in der Türkei, die sich nicht an den Sanktionen gegen Russland beteiligt. Westliche Sanktionen erschweren allerdings den Flug- und Finanzverkehr zwischen den beiden Ländern. Der türkische Staat will der Branche deshalb helfen, mehr russische Touristen ins Land zu holen.



Aus Russland kommen seit Jahren die meisten Urlauber an türkische Strände. Mehr als sieben Millionen russische Urlauber reisten vor der Covid-Pandemie jährlich in die Türkei; im vergangenen Jahr waren es trotz Pandemie noch fast fünf Millionen Russen, weit vor der zweitstärksten Gruppe der Deutschen mit drei Millionen. Diesen Sommer wollte die Branche eigentlich durchstarten und wieder die Besucherzahlen vor der Krise erreichen oder übertreffen. Der Ukraine-Konflikt hat diese Hoffnungen zerstört, zumal die Ukrainer – zuletzt drittgrößte Gruppe der Türkei-Urlauber – in diesem Jahr ganz ausbleiben dürften. Zumindest was die Russen angeht, will die Türkei aber nicht aufgeben. Nach Angaben von Außenminister Mevlüt Cavusoglu hofft Ankara trotz des Krieges auf 3,5 Millionen Besucher aus Russland.