Ersatzteile

Wenn beim Laptop aus welchem Grund auch immer eine Taste fehlt, wird es mit Ersatzteilen schwierig. Vor allem, wenn die Geräte schon älter sind. Ein Erfahrungsbericht mit Happy End.

Meine Kinder sind manchmal echt Früchtchen. Vor ein paar Jahren, ich glaube, es sind nun sechs oder doch nur fünf, so genau weiß ich das nicht mehr, habe ich beiden ein Laptop gekauft. Für die Schule und natürlich zum Spielen. Nichts Aufregendes aber doch ganz brauchbare Computer von Asus. Die waren damals bei Media-Markt in Aktion. Der Große arbeitet noch immer damit in der HTL. Die Schule meinte, sie brauchen ohnehin keine Ultragaminglaptops für CAD und MS Office. Der Jüngere – Kleinere darf ich nicht sagen – ist in der Schule aufs iPad umgestiegen. Er meinte, dass das vollauf reiche und spielen tue er eh nur auf der X-Box.

Dadurch erbte meine Frau das Notebook ihres Sohnes. Ihr Thinkpad X61s mit Windows XP ist nun wirklich schon zu schwach, zu alt und hat ausgedient.