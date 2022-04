Weltmeister als Chelsea-Besitzer

Fußball und Formel 1 eint in England vieles, Lewis Hamilton will sich an einer möglichen Chelsea-Übernahme beteiligen. „Ich will Teil von etwas Großem sein.“

London. Formel-1-Fahrer sind auch Fans, vor allem Engländer lieben Fußball. Damit erklärt Lewis Hamilton auch seine Beteiligung an einer möglichen Übernahme des FC Chelsea, mit seiner Leidenschaft. Als er jung war, habe er mit Kindern um die Ecke Fußball gespielt, erzählte der 37 Jahre alte Formel-1-Rekordweltmeister in Imola. Er sei Fußballfan seit seiner Kindheit, betonte der Brite, der sich als Investor an einem Konsortium beteiligt, das den englischen Fußballclub übernehmen will.

Hamilton bestätigte das: „Als ich davon gehört habe, dachte ich: Wow, das ist eine der größten Gelegenheiten, Teil von etwas Großem zu sein.“ Zahlen nannte er nicht, kolportiert wird ein Betrag von zwölf Mio. Euro. Der siebenmalige Champion strahlt: „Chelsea ist einer der größten Clubs der Welt.“

Der britische Multimillionär Sir Martin Broughton führt das Konsortium an. Dieser war vor Jahren kurz Vorstandsvorsitzender des FC Liverpool, soll privat aber Chelsea-Anhänger sein. Broughton habe mit ihm telefoniert und erklärt, was er und dessen Team machen wollten, wenn sie den Zuschlag bekämen. Tennis-Star Serena Williams sei auch an Board.

Broughtons Konsortium, dem auch Leichtathletik-Olympiasieger Sebastian Coe angehört, ist einer von drei verbliebenen Bietern für den FC Chelsea. Der Verein soll für geschätzte 2,5 Milliarden Pfund (ca. drei Milliarden Euro) den Besitzer wechseln. Der bisherige Inhaber, der Russe Roman Abramowitsch, hatte den Verein zum Verkauf gestellt, bevor er von der britischen Regierung wegen seiner Nähe zu Wladimir Putin sanktioniert wurde.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.04.2022)