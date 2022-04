Thomas Maurer: „So geht man mit Demokratie nicht um“

In der Schule rollte sein Kopf, weil „ich den Lehrern fest auf die Nerven ging“, sagt der österreichische Kabarettist Thomas Maurer. Seine Mutter macht sich heute noch Sorgen, dass sich ihr Sohn in seinen Programmen „zu sehr aus dem Fenster lehnen könnte“. Darüber muss er lachen. Wie er die Stimmung in Österreich derzeit wahrnimmt, sagte er „Der Presse am Sonntag“. ✒

Ihre Schulkarriere hat nach der fünften Klasse geendet. Warum eigentlich?

Thomas Maurer: Das hatte vor allem disziplinäre Gründe. Ich kann mich noch erinnern, als mich mein Kunstgeschichtelehrer nach Semesterende zur Seite nahm und sagte: „Lieber Freund, im Lehrerzimmer wurde beschlossen, dass dein Kopf rollen soll.“ Gleichzeitig bot er mir an, dass ich in die Parallelklasse wechseln soll, wo er Klassenvorstand war. Leider war ich zu deppert, das zu tun. Ich hatte nämlich recht gute Noten im Halbjahreszeugnis und nahm das alles nicht so ernst.

Das heißt, Ihr Kopf ist tatsächlich gerollt?

Ja, ich hatte dann sieben Gefährdungen, das ist sich nicht ausgegangen. Ich bin den Lehrern fest auf die Nerven gegangen. Ich war vif, aber undiszipliniert, und mit langen Haaren galt man damals ohnehin als Rebell. Ich habe die fünfte Klasse wiederholt, aber aufgrund unüberbrückbarer Differenzen mit meinem Mathematiklehrer, einem Kriegsveteranen, und meiner Englischlehrerin, die sich damit brüstete, schon einen australischen Schüler durchfallen lassen zu haben, hat das nicht so gut zwischen uns funktioniert – um mit den Worten unseres Altkanzlers Sebastian Kurz zu sprechen.