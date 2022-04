Was morgen geschah

Vergangenheit trifft Gegenwart: Eine Rakete tötet in einem Kaufhaus Dutzende Menschen. In „Ewiges Licht“ entwirft Francis Spufford das Panorama von fünf ungelebten Leben.

Als der jüngste Roman „Ewiges Licht“ von Francis Spufford im Jahr 2021 auf Englisch vorgestellt wurde, schien der Ausgangspunkt des Buchs in tiefster Vergangenheit angesiedelt zu sein: Eine feindliche Rakete trifft ein Kaufhaus und begräbt Dutzende Tote in den Trümmern. Ein Jahr später sind derartige Bilder beinahe täglich in den Berichten über den Krieg gegen die Ukraine zu sehen. Die Vergangenheit hat die Zukunft überholt.

In Spuffords Roman schlägt eine deutsche V2-Rakete an einem Samstag im November 1944 in einem fiktiven Stadtteil im Süden von London ein: „Dieser Augenblick, bevor das Stahlgehäuse sich auflöst, ist eine Zehntausendstelsekunde lang.“ Das lokale Kaufhaus Woolworths hat gerade eine Lieferung an Kochtöpfen erhalten, in Kriegszeiten eine Rarität, und entsprechend groß ist der Andrang. Eine Zehntausendstelsekunde später ist alles weggefetzt, das Gebäude, die Waren, die Menschen. „Was der Detonationswelle im Weg steht, wird vernichtet.“