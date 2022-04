Sienna Miller: "Betrug ist immer hässlich"

Eigentlich dreht sie lieber Kinofilme, für die neue Netflix-Serie „Anatomie eines Skandals“ macht Schauspielerin Sienna Miller aber eine Ausnahme: Die 40-Jährige über ihre Erfahrungen mit Skandalen und die patriarchalen Strukturen im Filmgeschäft.

Spätestens seit dem Film „Alfie“ ist Sienna Miller als Schauspielerin bekannt – wenn auch lange Zeit die Schlagzeilen über ihre On-off-Beziehung mit Jude Law dominiert haben. Nun ist die 40-Jährige in der neuen Netflix-Serie „Anatomie eines Skandals“ an der Seite von Rupert Friend zu sehen.

Sie sind dieser Tage recht wählerisch, was neue Projekte als Schauspielerin angeht. Was gab den Ausschlag für Ihre neue Serie „Anatomie eines Skandals“?

Sienna Miller: Eigentlich geht für mich ja nichts über Kino. Mit fremden Menschen in einem dunklen Raum sitzen und einen Film sehen, das ist doch nicht zu toppen. Deswegen habe ich immer besonders gern Kinofilme gedreht – und bislang nur eine Serie, „The Loudest Voice“. Aber bei der hat mir wirklich gut gefallen, dass sie von richtig vielen Leuten gesehen wurde. Das war ein erfreulicher Unterschied zu vielen der Filme, auf die ich in meiner Karriere besonders stolz bin, „American Woman“ etwa oder „High-Rise“. Da ging kaum jemand rein, und das ist schon ein wenig frustrierend, wenn man so viel Zeit und Herzblut reingesteckt hat. Deswegen gefiel mir die Aussicht, nun in einer Netflix-Serie mitzuspielen, bei der man weiß, dass das Publikum das sehen will.