Bio-Rhabarber ab Hof

Heimischen Rhabarber gibt es dieser Tage auch im Supermarkt, aber auch an diesen Adressen.

1. Biohof Mader, Auernheimergasse 71, 1220 Wien, Fr. 15–19 Uhr, Sa. 9–14 Uhr, vielfalt.mader@aon.at, ✆ 0660/731 06 66

Seit Generationen betreibt Familie Mader in Wien, einst in der Donaustadt, nun in Essling, eine Gärtnerei. Seit 1996 wird biologisch gewirtschaftet. Frisches Gemüse, unter anderem Rhabarber, wird ab Hof verkauft.

2. Bio Hofmann, Samesleiternstraße 17, 4470 Enns, Selbstbedienungsladen, ✆ 0676/59 359 60, www.biohofmann.at

Familie Hofmann betreibt in Enns eine Bio-Landwirtschaft und verkauft ab Hof ihre Produkte: unter anderem Spargel, Rhabarber, Erdbeeren, Salat, Erdäpfel und Dinkel. Außerdem kann Fisch und Fleisch von anderen Betrieben gegen Vorbestellung freitags abgeholt werden.

3. Adamah Biohof, Hofladen: Sonnenweg 11, 2280 Glinzendorf, Mo. bis Fr. 9–18.30, Sa 9–16 Uhr, ✆ 02248/222 421, www.damah.at

Am Biohof Adamah wird unter anderem auch Bio-Rhabarber von Johann Lugmayr aus dem Marchfeld verkauft (auch im Onlineshop).