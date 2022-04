Probeführerscheinbesitzer mit 229 km/h auf der Westautobahn

24-Jähriger wollte angeblich Probefahrt nach Werkstatttermin machen.

Mit 229 Stundenkilometer ist am Samstagnachmittag ein 24-jähriger Führerschein-Neuling von einer Zivilstreife auf der Westautobahn (A1) Fahrtrichtung Wien im Bereich Sattledt (Bezirk Wels-Land) erwischt worden. Der Fahrer war an dem Streifenwagen vorbeigerast, die Beamten verfolgten daraufhin den Wagen. Gegenüber der Polizei gab er an, dass er eine Probefahrt nach einem Werkstatttermin machen wollte, berichtete die Polizei.

Mit einem mobilen Radargerät wurde im Bereich Sipbachzell die massive Geschwindigkeitsübertretung dokumentiert, bei der Abfahrt Haid war dann Schluss mit der Tempo-Jagd über die Autobahn. Der 24-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land gab an Ort und Stelle seinen Führerschein ab und wurde angezeigt.

Ein 58-jähriger Motorradfahrer aus der Steiermark ist am Samstag in Admont (Bezirk Liezen) mit weit überhöhter Geschwindigkeit erwischt worden. Der Mann war in einer 70 km/h-Zone mit 150 km/h unterwegs, der Polizei gelang es erst nach mehreren Kilometern, den Biker anzuhalten. Der 58-Jährige muss mit mehreren Anzeigen rechnen.

(APA)