Machen Sie, falsch gesetzte Beistriche auch, wahnsinnig?

Wollten Sie auch immer schon absichtlich einen Text mit vielen Fehlern machen? Ich schon . . .

Mich macht es ein, bisschen wahnsinnig wenn, in Texten Beistriche offenbar völlig, willkürlich gesetzt sind. Und gebe es einen Wettbewerb darin, gäbe und gebe jeweils falsch einzusetzen, gebe es sehr viele Meister darin. Das viele den Unterschied zwischen das und dass nicht und nicht erkennen, ist mittlerweile auch schon Routine. Dass schmerzt, oder?

Falls Ihnen nach der Lektüre dieses Absatzes die Grausbirnen aufgestiegen sind: Willkommen im Klub. Natürlich, Verschreiber können passieren. Und wer noch nie in der Hektik einen Dass/das-Fehler gemacht hat, werfe den ersten Stein. Aber mittlerweile steckt da anscheinend schon System dahinter. So wie auch anscheinend und scheinbar heute anscheinend synonym verwendet werden. (Anscheinend ist etwas, wenn es wohl so ist, wie es scheint. Scheinbar hingegen ist etwas dann, wenn etwas eben nur so wirkt, aber in Wirklichkeit ganz anders ist.) Das mit dem „dass/das“ ist eigentlich auch nicht so schwierig. Wenn man das Wort auch mit jenes, solches oder welches ersetzen könnte, hat das „das“ nur ein s. (Oder auch die Dialektregel: Wenn man in Österreich oder Bayern statt „das“ auch „des“ sagen könnte, ist das „das“ auch kein „dass“.)

Was das Gebe/gäbe-Dilemma angeht, da ist man mit dem „gebe“ in der Regel sicher, wenn man es in der indirekten Rede einsetzt. Das „gäbe“ wiederum kommt zum Einsatz, wenn man damit einen Wunsch, einen Rat, eine höfliche Bitte oder eine Vermutung ausdrückt – oder wenn es einen Zweifel gibt. Wenn Sie also behaupten, es gebe eine einfache Lösung dafür, dann zitiere ich Sie indirekt damit. Wenn Sie aber sagen, es gäbe eh keine Rechtschreibregeln, zweifle ich daran. So weit, so kompliziert? So schwer ist das doch nicht.

Aber wenn die Leute, scheinbar wollen das alles falsch, gemacht wird gäbe ich, mich halt geschlagen!

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.04.2022)