Radsport: Belgischer Triumph bei Lüttich-Bastogne-Lüttich

Jungstar Remco Evenepoel, 22, führt einen belgischen Triple-Sieg beim diesjährigen Klassiker-Finale an.

Lüttich. Tradition und Zukunft fanden am Sonntag zum Abschluss der Frühjahrsklassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich zusammen. Beim ältesten noch gefahrenen Rennen im Radsportkalender (Premiere 1892) führte Jungstar Remco Evenepoel nach 257,2 km durch die Ardennen in 6:12:38 Stunden einen belgischen Dreifachsieg vor Quinten Hermans und Wout van Aert an. Nach elf Jahren Pause besiegelte der 22-jährige Quickstep-Profi den insgesamt 60. Heimsieg bei diesem Traditionsbewerb.

Vorjahressieger Tadej Pogačar (SLO) hatte wegen eines Todesfalls in der Familie seiner Verlobten kurzfristig auf den Start verzichtet, Gregor Mühlberger (Movistar) kam als 73. ins Ziel.

Zuvor hatte die Niederländerin Annemiek van Vleuten (Movistar) ihre starke Klassikersaison nach drei zweiten sowie einem vierten Platz mit einem Solo-Sieg gekrönt.

