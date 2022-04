Zum Verhältnis von Musik und Diktatur

„Gidon Kremer zum 75. Geburtstag“ mit den Wiener Symphonikern: ein spannender Abend im Konzerthaus.

Hinter dem Grinsen sind die Zähne zusammengebissen: Ein Marsch setzt sich in Bewegung, mit schrägen Doppelgriffen der Solovioline. Kantable, surreale Szenerien folgen, langsame Walzer und intime Dialoge, Schmerz und Trost zugleich; zuletzt, im pseudofröhlichen Finale, ein ständiges Balancieren am Abgrund – zu einem Traum von Seligkeit, einer auf „falsche“ Weise ungetrübten Tonalität. Die Solovioline widersetzt sich mit herben Linien, um dann doch lyrisch nach oben zu entschweben: So endet Mieczysław Weinbergs Violinkonzert op. 67 (1959). Heute wirken Weinbergs Werke, als stammten sie von einem verschollenen Bruder Schostakowitschs. Zweimal musste der gebürtige Pole vor den Nazis fliehen; im Stalinismus wurde er dann inhaftiert und gefoltert. Schostakowitsch, obwohl selbst politisch verdächtig, setzte sich für ihn ein, doch erst Stalins Tod rettete Weinbergs Leben. Mit Schostakowitsch arbeitete er eng zusammen, sie fanden ganz ähnliche Strategien, die Zwänge der Diktatur zu umgehen und sie gleichzeitig in Musik zu verwandeln.