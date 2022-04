Emissionen der Industrie legten wieder zu

Trotz eines Zuwachses beim Ausstoß von CO2 blieben die Emissionen der Industrie unter dem Vorkrisenwert.

Österreichs Industrie hat 2021 wieder deutlich mehr Treibhausgase in die Atmosphäre gepumpt. Die vom EU-Zertifikatehandel erfassten Anlagen haben Abgase im Gegenwert von 28,7 Millionen Tonnen CO 2 ausgestoßen, wie vorläufige Daten der EU-Kommission zeigen. Inklusive Fluglinien sindes 30,3 Millionen Tonnen. Damit wurde der Rückgang des Pandemiejahrs 2020 zum großen Teil wieder wettgemacht.

Insgesamt sind die Emissionen im Vorjahr um 1,7 Millionen Tonnen bzw. 6,3 Prozent gestiegen (bzw. 7,3 Prozent inklusive Fluglinien). Der Vorkrisenwert von 29,5 Mio. Tonnen CO 2 -Äquivalenten im Jahr 2019 wurde damit aber noch nicht ganz erreicht. Zum Vergleich: Die Gesamtemissionen des Vorjahrs – also inklusive Verkehr und Haushalte – schätzt das Wegener Center der Universität Graz auf 80,7 Millionen Tonnen.

Polnisches Kohlekraftwerk an Spitze

Die größte heimische Industrieanlage ist die Voestalpine in Linz mit 9,4 Millionen Tonnen CO 2 . Das ist aber nicht nur in Österreich einSpitzenwert, auch im Europavergleich liegt das Stammwerk desStahlproduzenten damit weit vorn – und zwar an elfter Stelle. Ander EU-Spitze liegen Kohlekraftwerke in Polen und Deutschland. Wobeiallein das schmutzigste europäische Kohlekraftwerk – jenes naheBełchatów in Polen – mehr Kohlendioxid in die Atmosphäre gepumpt hatals die gesamte österreichische Industrie zusammen. Für das polnische Kohlekraftwerk zeigt die EU-Statistik 33,2 Millionen Tonnen CO 2 .

(APA/red.)