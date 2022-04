ÖVP kritisiert Förderung für Onlineplattform ZackZack

Die Stadt Wien hat 200.000 Euro für das Projekt von Ex-Politiker Peter Pilz zur Verfügung gestellt.

Wien. Während in Vorarlberg die ÖVP selbst in dubiose Anzeigengeschäfte verwickelt ist, versucht die ÖVP in Wien die Medienförderung der SPÖ in den Fokus zu rücken. Konkret geht es um Förderungen der Wirtschaftsagentur Wien, einem Fonds der Stadt Wien, an das Onlinemedium ZackZack, das von Ex-Grünen-Mandatar Peter Pilz betrieben wird. In den Jahren 2020 und 2021 sollen jeweils 100.000 Euro geflossen sein.