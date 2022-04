Wien-Marathon: Die Läuferin, die über die Ringstraße flog

Kenia dominiert in Wien: Vibian Chepkirui pulverisierte den Streckenrekord, Cosmas Muteti trotzte den Windböen.

Wien. Unter dem Motto „Running for Peace“ und dem Startsignal von Bundespräsident Alexander Van der Bellen ging am Sonntag der Vienna City Marathon in Szene – nach der coronabedingten Absage 2020 und dem Comeback im September 2021 erstmals wieder zum gewohnten Frühjahrstermin. Am Ende der 39. Auflage standen ein neuer Streckenrekord über die 42,195 km, enttäuschte Österreicher und der Coup eines Tempomachers.

Die Schnellsten. Gewonnen hat den Vienna City Marathon der 30-jährige Cosmas Muteti aus Kenia. Ein Mitfavorit, der nach 2:06:53 Stunden vor seinem Landsmann und Vorjahressieger Leonard Langat (2:06:59) und Oqbe Kibrom (2:07:25) aus Eritrea im Ziel vor dem Burgtheater einlief. Ein Coup, hatte der letztlich drittplatzierte Kibrom nach einer Attacke bei Kilometer 30 zwischenzeitlich schon wie der Sieger ausgesehen, ehe er sechs Kilometer vor dem Ziel von Muteti noch abgefangen wurde. Der Sieger verbesserte seine bisherige Bestzeit dabei um fast zwei Minuten, er erhält ein Preisgeld von 15.000 Euro. Seine Reaktion: „Mein größter Sieg.“

Der Streckenrekord. Bei den Frauen triumphierte wie im Vorjahr Vibian Chepkirui aus Kenia. Dieses Mal dazu in beeindruckender Manier: Ihre Siegerzeit von 2:20:59 bedeutet neuen Streckenrekord, Chepkirui unterbot die Bestmarke ihrer Trainingspartnerin Nancy Kiprop von 2019 (2:22:12) deutlich. Bemerkenswert dabei: Die 27-Jährige hätte weit schneller laufen können, hatte aber mehrmals auf Ehemann und Pacemaker Wesley Kangogo gewartet, der mit seinen Laufschuhen zu kämpfen hatte. Er schaffte es noch bis Kilometer 40.

Auch die zweitplatzierte Kenianerin Ruth Chebitok blieb unter der bisherigen Rekordzeit.

Der Streckenrekord der Männer, aufgestellt vom Äthiopier Getu Feleke im Jahr 2014 (2:05:41) blieb außer Reichweite – Sieger Muteti schaffte allerdings die zweitbeste jemals in Wien gelaufene Zeit.

Die Österreicher. Hoffnungsträger Lemawork Ketema hatte auf ein Top-Ten-Ergebnis gehofft, der Olympia-Teilnehmer mit äthiopischen Wurzeln kam am Ende als 13. ins Ziel. Bitter für den 36-Jährigen: Mit 2:15:42 verpasste er das EM-Limit (2:14:30) deutlich. „Leider nicht mein Tag“, resümierte Ketema. Seine Pacemaker hätten oft ihr Tempo gewechselt, nach 27 Kilometern lief er alleine, an einer unübersichtlichen Stelle sei er fast mit dem Begleitfahrzeug kollidiert. „Da hatte ich Glück.“

Timon Theuer musste überhaupt nach 32 Kilometern aufgeben. Ein „Tritt in den Arsch“ wie der 28-jährige Niederösterreicher meinte, der schon bei Kilometer acht gestürzt war. Er verpasste die Qualifikation für die European Championships in München.

Schnellste Österreicherin war Anna Holzmann aus Niederösterreich (Platz 20, 3:03:06 Stunden).

Sein Comeback gab der rot-weiß-rote Marathon-Rekordhalter Peter Herzog. Nach einer Verletzungspause absolvierte der 34-jährige Salzburger in Wien den Halbmarathon und wurde nur von Lokalmatador Mario Bauernfeind (1:05:35) geschlagen. „Wenn man in der Heimatstadt so gewinnt, ist das natürlich unglaublich“, jubelte Bauernfeind. Schnellste Läuferin im Halbmarathon war die Britin Victoria Kenny (1:16:16).

Der Pacemaker. Der Niederösterreicher Andreas Vojta, 32, der es auf der Mittelstrecke schon zu Olympia geschafft hatte, war als Tempomacher für Theuer vorgesehen. Nachdem dieser aufgeben musste, lief er den Marathon – den ersten seiner Karriere – kurzerhand zu Ende. Mit seiner Zeit von 2:23:21 war er auf Anhieb zweitbester Österreicher. „Weil's schon wurscht war“, meinte Vojta.

Wind. Die Temperaturen in Wien (elf Grad beim Start) waren angenehm, der Wind machte den Läufern aber zu schaffen. Die von der Elite auf den Asphalt gelegten 1:03:21 Stunden zum Halbmarathon waren noch im Plan für den angepeilten Streckenrekord. Doch im zweiten Teil des Rennens erschwerte böiger Wind die Mission. Auch Österreichs Aushängeschild Lemawork Ketema (13.) sprach von starkem Gegenwind auf der Prater Hauptallee.



Fazit. Veranstalter Wolfgang Konrad freute sich über 31.000 Läufer am Wochenende (8000 davon hatten für die Marathondistanz genannt) und darüber, dass in Wien wieder ein Frühjahrsmarathon ohne größere Einschränkungen stattfinden konnte. Nächstes Jahr wartet dann die 40. Auflage des Vienna City Marathons. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.04.2022)