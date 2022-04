Der wuchtige Abgang des Tyson Fury

Britischer Weltmeister tritt mit K.o. und Ständchen ab.

London. Nachdem Tyson Fury sein Karriereende nochmals bekräftigt hatte, stimmte er für die 94.000 Fans im Wembley-Stadion ein letztes Ständchen an. „Ich hab was für euch“, raunte der auch in seinem 33. Kampf unbesiegte Superstar in die Londoner Nacht und setzte zum Evergreen „American Pie“ an. Hält Fury Wort, verliert das Boxen nicht nur einen der besten Schwergewichtler der Geschichte, sondern auch einen einmaligen Entertainer.

So endgültig, wie sich Fury an diesem Frühlingsabend nach der erledigten Pflicht gegen den chancenlosen Dillian Whyte geäußert hat, kann es eigentlich kein Zurück geben. „Ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte. Ich höre als zweiter ungeschlagener Schwergewichtler nach Rocky Marciano auf. Ich war in diesem Spiel unschlagbar.“

Das spürte auch Whyte, der in eher unspektakulären Runden durch unsauberes Boxen auffiel. In der sechsten Runde war Furys britischer Landsmann reif für den K. o. – und bekam ihn auf beeindruckende Weise verpasst. Ein brachialer rechter Aufwärtshaken Furys traf genau ins Ziel. Whyte fiel einfach um. Kurz raffte sich der Herausforderer auf, doch der Ringrichter hatte genug gesehen und brach ab.

Brutaler Absturz

„Es ist keine Schande. Er hat gegen den Besten der Welt gekämpft“, sagte der kaum vom Kampf gezeichnete Fury. Der K. o. war ein würdiges Ende für die Karriere des „Gypsy King“, der wohl eine der unglaublichsten Box-Biografien vorweisen kann. Nach dem Sieg gegen Wladimir Klitschko war der Mann aus Manchester 2015 Weltmeister der vier großen Verbände. Es folgte ein Absturz mit positiven Dopingtests, Drogensucht, Depression und Selbstmordgedanken. Doch Fury kam zurück – und wurde nun erneut Weltmeister. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.04.2022)