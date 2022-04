Baubewilligungen bei Wohnungen gesunken

Demgegenüber stiegen die Bewilligungen für Ein- und Zweifamilienhäuser 2021 auf ein Rekordhoch.

Wien. Die Zahl der österreichischen Baubewilligungen ist im Jahr 2021 um 6,1 Prozent auf 72.377 Wohnungen zurückgegangen, wie die Statistik Austria am vergangenen Mittwoch mitteilte. Im Jahr davor, also 2020, waren deutlich mehr, nämlich 77.085 Wohnungen, baubewilligt worden.

Sieht man sich den Schnitt der vergangenen zehn Jahre an, so lagen beide Werte darüber. Im Zehnjahresschnitt nämlich wurden jährlich 71.445 Wohneinheiten gezählt. Als Ausreißer mit Rekordniveau entpuppten sich die Jahre 2019 und 2017. In ihnen waren jeweils um die 85.000 Wohnungen zum Bau bewilligt worden.

Rekord bei Häusern

Im Unterschied zu Wohnungen zeigte der Trend bei Baubewilligungen für neue Häuser mit einer oder zwei Wohnungen im Vorjahr klar nach oben. Hier stiegen die Baubewilligungen um sieben Prozent auf 20.779 – ein Rekordniveau.

Stark rückläufig waren demgegenüber Baubewilligungen in neuen Wohngebäuden mit drei oder mehr Wohnungen. Hier gab es ein Minus von 16,8 Prozent auf 35.719 Wohneinheiten. Schon 2020 hatte es bei Mehrparteienhäusern ein Minus von 16 Prozent gegeben.

Sondersituation in Wien

Eine Sonderstellung in dieser Frage nimmt die Bundeshauptstadt Wien ein. In den Jahren 2012 bis 2015 wurden durchschnittlich rund 13 Prozent aller Wohnungen ganz Österreichs allein in größeren Wohngebäuden Wiens bewilligt. Im Zeitraum 2016 bis 2020 steigerte sich dies auf fast 23 Prozent – um nun im Jahr 2021 auf etwa 17 Prozent zurückzufallen.

