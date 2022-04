Fondsanleger trotz Krieg und Zinsen gelassen

Im Vorjahr, aber auch im schwierigen ersten Quartal investierten Anleger frisches Geld in Fonds. Im Trend liegt das Thema erneuerbare Energien, Kryptowährungen spalten.

Wien. Das Vorjahr war ein erfreuliches für die weltweite Fondsbranche: Zum einen stiegen die Kurse und allein schon dadurch das Volumen des verwalteten Vermögens, zum anderen gab es auch Zuflüsse durch Anleger. Die Folge: Ende 2022 lagen umgerechnet 67 Billionen Euro in Investmentfonds, das ist ein Plus von 22 Prozent zum Jahr davor und ein Rekord, wie Thomas Loszach von der Vereinigung ausländischer Investmentgesellschaften in Österreich (VAIÖ) auf einer Pressekonferenz bekanntgab.

Fast die Hälfte (47 Prozent) liegt in Aktienfonds. Damit unterscheidet sich das weltweite Anlegerverhalten von dem der Österreicher. Hierzulande handelt es sich bei nicht einmal einem Fünftel der Fonds um Aktienfonds, Misch- und Anleihefonds sind weitaus beliebter, berichtete Dietmar Rupar, Generalsekretär der VÖIG (Vereinigung österreichischer Investmentgesellschaften). Insgesamt hatten die Österreicher per Jahresende 219 Milliarden Euro in Investmentfonds veranlagt. Für Österreich gibt es bereits Zahlen zum ersten Quartal: In diesem ist das Fondsvermögen angesichts der Kursrückgänge bei Aktien und Anleihen wegen der Russland-Krise und der steigenden Zinsängste gesunken, und zwar auf 208 Milliarden Euro. Allerdings schienen die Anleger nicht in Panik zu geraten und zogen auch kein Geld ab, im Gegenteil: Es gab weiterhin Nettozuflüsse.