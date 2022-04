Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

EU plant „Form von Ölembargo" gegen Russland: Die russischen Streitkräfte haben ihre Raketenangriffe gegen die Ukraine auch zum orthodoxen Osterfest fortgesetzt. Dutzende Militärobjekte und Stellungen des ukrainischen Militärs wurden beschossen. Indes soll eine ranghohe US-Delegation in Kiew eingetroffen sein. Und: Aus der EU-Kommission heißt es, man plane eine „Form von Ölembargo" gegen Russland, um ein Kriegsende zu erwirken. Valerie Heine informiert im Livebericht.

Wallner muss sich erklären: Die Causa „Wirtschaftsbund“ dreht sich um die Frage, ob für Inserate politisches Entgegenkommen versprochen worden ist - unter anderem von Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP). Er sowie andere schwarze Landesräte bestreiten das, geraten aber immer mehr unter Druck. Die Opposition fordert Rücktritte, ab 9 Uhr wird in einem Sonderlandtag debattiert. Mehr dazu.

Schulen sind ab sofort maskenfrei: In Klassen- und Gruppenräumen mussten Kinder und Jugendliche schon seit Ende Februar keinen Mund-Nasen-Schutz bzw. (ab der Oberstufe) keine FFP2-Maske mehr tragen. Am Gang oder auf der Toilette waren die Gesichter allerdings weiterhin zu bedecken - das ändert sich mit heute.

Kein Rechtsruck in Frankreich: Emmanuel Macron ist als französischer Präsident wiedergewählt worden. Dem vorläufigen amtlichen Endergebnis zufolge setzte er sich mit 58,55 Prozent der Stimmen durch. Seine rechte Herausforderin Marine Le Pen erhielt in der Stichwahl 41,45 Prozent. Mehr dazu. [premium]

Kenia dominiert in Wien: Unter dem Motto „Running for Peace“ und dem Startsignal von Bundespräsident Alexander Van der Bellen fand am Sonntag der 39. Vienna City Marathon statt. Er brachte einen neuen Streckenrekord über die 42,195 Kilometer, enttäuschte Österreicher und einen Coup eines Tempomachers. Mehr dazu.

Willi Resetarits ist verstorben: Viele Jahrzehnte lang hat der Musiker alias „Ostbahn Kurti" die österreichische Kulturlandschaft mitgeprägt. Am Sonntag ist der 73-Jährige tödlich verunglückt. Mehr dazu. [premium]

Machen Sie, falsch gesetzte Beistriche auch, wahnsinnig? Dieser Satz ist der Prüfstein dafür - verfasst von meinem Kollegen Erich Kocina, Denn: Er wollte immer schon einmal absichtlich einen Text mit vielen Fehlern produzieren, bekundet er in seiner Montagskolumne.