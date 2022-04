Prinz Louis feiert vierten Geburtstag

(c) via REUTERS (THE DUCHESS OF CAMBRIDGE)

Der jüngste Sohn der Royal Family ist vier. Neben Glückwünschen kamen auch Fotos von Prinz Louis aus dem Palast.

Prinz Louis, der jüngste Sohn von Prinz William und Herzogin Kate, hat am Samstag seinen vierten Geburtstag gefeiert. Und natürlich hat das britische Königshaus zu diesem Anlass auch neue Bilder des kleinen Prinzen veröffentlicht - diesmal am Strand. Geschossen wurden die Fotos wohl von seiner Mutter höchstpersönlich, die 40-Jährige gilt unter Royalaffinen schon lange als Hobby-Fotografin. Sie ist außerdem Schirmherrin der Royal Photographic Society und hat vergangenes Jahr in Zusammenarbeit mit der National Portrait Gallery einen Bildband über die Pandemie veröffentlicht.

Die Bilder zeigen Prinz Louis an der Küste von Norfolk, einer ostenglischen Grafschaft, barfuß und in kurzer grünen Hose, oben standardgemäß in weißem Hemd und grauem Pullover. Ein bisschen erinnert das Outfit einen coronakonformen Business-Zoom-Call-Look, ganz nach dem Motto „oben Business, unten Party“.

Fünfter in Thronfolge

Schon zu vorherigen Geburtstagen und anderen Anlässen veröffentlichte die Familie Fotos der Kinder, die Kate in der ländlichen Umgebung in Norfolk aufgenommen hatte. Die Familie scheint viel Zeit in ihrem Wohnsitz Anmer Hall nahe der Küste, der zum königlichen Sandringham Estate zu verbringen.

Der vierjährige Prinz ist übrigens der fünfte in der Thronfolge, und zwar nach seinem Großvater, dem Prinzen von Wales, seinem Vater, Prinz William, und seinen älteren Geschwistern, Prinz George und Prinzessin Charlotte. Er wurde am 23. April 2018 in der privaten Entbindungsstation Lindo Wing des St. Mary's Hospital in London geboren.

Auch aus dem Palast kamen selbstverständlich Glückwünsche: „Happy 4th Birthday Prince Louis!“, hieß es auf dem offiziellen Twitter-Account der Royal Family - versehen mit einer roten Geburtstagstorte.

(APA/red)