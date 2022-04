Puls 24: "Wir haben keine Tendenz nach links oder rechts"

(c) Bernhard Eder

Stefan Kaltenbrunner, Chefredakteur des Nachrichtensenders Puls 24, über erklärenden Journalismus, den Marktführer ORF und 1,0 Prozent Marktanteil.

Ein neues Studio, eine Kooperation mit CNN und

Doppelmoderation am Vormittag: Der Nachrichtensender Puls 24

verpasst sich rund zweieinhalb Jahre nach seiner Inbetriebnahme so

manche Neuerung. Was die Überlegungen hinter der "Newsoffensive"

sind, wie die Entwicklung des jungen Privatsenders einzuschätzen ist

und welcher journalistischen Idee man sich verpflichtet fühlt,

erklärte Puls 24-Chefredakteur Stefan Kaltenbrunner im Gespräch mit

der Austria Presse Agentur.

Mit Klimawandel, Corona-Pandemie, innenpolitischen Turbulenzen

und nun auch noch dem Ukraine-Krieg hat Puls 24 seit Start allerhand

zu tun. Laut Kaltenbrunner ist das aber für den Nachrichtensender

aus der ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe nicht zwangsläufig optimal: "Die

Nachrichtenlage gibt alles her, was es aber für einen jungen Sender

wie Puls 24 schwieriger macht: Passiert etwas Epochales, nutzen

Menschen gewohnte Kanäle." Dennoch sei es gelungen, eine neue

"Newsmarke mit Mehrwert" zu schaffe, die bisher in Österreich

gefehlt habe.

Keine Tendenz nach links oder rechts

Die dahinterstehende Idee sei dabei relativ einfach: "Wir machen

erklärenden Journalismus, aber nicht von oben herab. Wir versuchen,

den Leuten Informationen so mitzugeben, dass sie zuhause vorm

Fernseher Zusammenhänge verstehen und sich selbst eine Meinung

bilden können. Wir sind ein liberal-global denkendes Unternehmen,

wir haben keine Tendenz nach links oder rechts und versuchen beide

Seiten zu beleuchten. Das klingt wie das Einmaleins des

Journalismus, im Unterschied zu vielen anderen, ziehen wir das aber

durch."

Insgesamt produziere der Nachrichtensender "Public Value in

Reinkultur", meinte der ehemalige "Datum"-, "Addendum"- und

"Kurier"-Online-Chefredakteur. Den Marktführer ORF beobachte man

zwar, orientiere sich aber eher an amerikanischen Networks,

wenngleich man lieber auf sich selbst schaue.

1,0 Prozent Marktanteil

Puls 24 erreichte laut Teletestdaten im März 0,8 Prozent (12+)

bzw. 1,0 Prozent (12-49) Marktanteil. "Wir sind hinsichtlich

Akzeptanz und Quotenentwicklung weit über dem, was wir uns anfangs

erwartet haben", so Kaltenbrunner zur Reichweite. Natürlich wolle

man weiter wachsen. "Aber wichtig ist nicht nur, was der Teletest

zeigt, sondern, dass wir inhaltlich relevant bleiben und uns ständig

verbessern."

Für eine technische Verbesserung soll das neue Studio in St. Marx

im dritten Wiener Gemeindebezirk sorgen. Es ist mit vier für die

Regie bedienbaren Kameras - darunter ein schienengebundener

Kameraroboter - und einer großen Video-Wall mit besserer Möglichkeit

zur grafischen Aufbereitung von Inhalten ausgestattet. Darin wird ab

sofort etwa "Puls 24 Newsroom Live" aufgezeichnet, wobei die

Nachrichtensendung auch einen neuen Sendeplatz erhält. Sie wird auf

19.55 Uhr vorgezogen. "Es gibt schlicht den Bedarf um kurz vor 20

Uhr nach einer intensiven und qualitativ hochwertigen 20-minütigen

Newssendung", meinte Kaltenbrunner dazu.

Inhalte von CNN

Neu ist auch eine Partnerschaft mit dem amerikanischen

Nachrichtensender CNN. "Wir können gezielt Inhalte von CNN

übernehmen und haben damit die Möglichkeit, globale Zusammenhänge

besser darzustellen", erklärte der Puls 24-Chefredakteur. Mit einer

in Kürze startenden Doppelmoderation von René Ach und Bianca Ambros

am Vormittag wolle man der dort angesiedelten Sendestrecke wiederum

"mehr Tiefe und Schärfe" verleihen.

"Wirklich schwierig" sei die Situation im Onlinebereich. "Alle

Newsportale in Österreich kochen mehr oder weniger einen

Einheitsbrei mit vielen identischen Inhalten. Wir durchbrechen das

und setzen vorrangig auf Eigencontent und destillieren unter anderem

aus unseren ca. 15 täglich geführten TV-Interviews eigene

Geschichten", meinte der gebürtige Oberösterreicher.

Mehr Freiheiten im Digitalbereich wünscht sich der ORF. Derzeit wird mit privaten Marktteilnehmern dazu verhandelt. Kaltenbrunner will sich

diesbezüglich nicht ins Geschehen einmischen, hielt aber fest:

"Österreichische Medienhäuser würden gut daran tun, stärker zu

kooperieren. Nur so kann der heimische Medienmarkt langfristig

überleben."

Und was bringt die Zukunft für Puls 24? "Wir sind dabei einige

Formate neu zu entwickeln und die Redaktion strukturell ständig

weiterzuentwickeln", verriet der Chefredakteur. Ein Abflauen des

nachrichtenrelevanten Geschehens fürchtet er nicht: "Wir haben die

vergangenen drei Jahre immer wieder geglaubt, dass sich die

Nachrichtenlage beruhigt, aber das Gegenteil ist eingetreten. Ich

mache mir daher keine Sorgen, dass Newsportale zu wenig zu tun

bekommen, um zum Beispiel die langfristigen Auswirkungen der

Pandemie und des Krieges unserem Publikum seriös und verständlich

aufzubereiten."