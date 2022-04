Was über die neuartige Hepatitis bisher bekannt ist

Im St. Anna Kinderspital in Wien sind zwei Kinder an einer bisher unbekannten Form von Hepatitis erkrankt (Archivbild).

Auch in Wien gibt es nun die ersten beiden Verdachtsfälle. Die zwei Kinder befinden sich nicht in kritischem Zustand. Ein Zusammenhang mit einer überstandenen Corona-Infektion wird vermutet.

Nach Hunderten bestätigten Erkrankungen in zahlreichen europäischen Ländern gibt es nun auch in Wien zwei Verdachtsfälle einer bisher unbekannten Form von Hepatitis, also einer Leberentzündung. Die Kinder liegen im St. Anna Kinderspital, ihr Zustand ist nicht kritisch.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat bereits vergangene Woche Kinderärzte mit Informationen zu dieser Krankheit versorgt und sie aufgefordert, auf entsprechende Symptome und Blutwerte zu achten.

Was ist über den Zustand der beiden Kinder bisher bekannt?