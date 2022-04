Ökonomen fordern von Türkis-Grün Einsatz für ein Öl-Embargo

Ukrainische Geflüchtete fordern ein Embargo von russischem Öl und Gas. Aus ökonomischer Sicht würde vor allem ein Öl-Embargo Sinn ergeben, schreiben heimische Wirtschaftswissenschafter in einem offenen Brief an die Regierung.

Gute Argumente sprechen für ein Importverbot russischen Öls, argumentieren heimische Ökonomen in einem offenen Brief an die Regierung. Österreich trage eine besondere Verantwortung, sich für ein Öl-Embargo einzusetzen

Wien. Mit einem offenen Brief wandten sich am Montagabend mehr als 70 heimische Ökonomen an die Bundesregierung und forderten diese auf, sich auf europäischer Ebene für einen Stopp russischen Öls und russischer Ölprodukte einzusetzen. Das sei nicht nur deshalb geboten, weil Österreich ein Öl-Embargo weitaus besser verkraften könne als etwa ein Gas-Embargo. Sondern auch deshalb, weil Österreich als neutrales Land eine besonders große Verantwortung trage, sich für nicht-militärische Antworten auf die russische Invasion der Ukraine einzusetzen.

Öl spielt als Exportgut für Russland ja eine deutlich wichtigere Rolle als Gas. Und weil rund die Hälfte der russischen Öl-Exporte in die EU gehen, würde ein Embargo Russland empfindlich treffen, argumentieren die Initiatoren des offenen Briefs, Michael Landesmann vom Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW) und Karl Steiniger, Professor für Klimaökonomik an der Universität Graz.

Kritik an politischer Kommunikation

Im Gespräch mit der „Presse“ kritisierten die beiden Ökonomen, dass in der öffentlichen Debatte über Sanktionen zu oft Öl und Gas in einem Topf geworfen würden, auch von Vertretern Österreichs. Dabei bestünden eben beim Öl besonders starke Argumente für ein Embargo: neben der Relevanz als Einnahmenquelle für Russland, auch Umweltaspekte. So ist der CO2-Ausstoß pro Energieeinheit bei Öl größer als bei Gas. Und zudem ist Russlands Anteil an den globalen Ölexporten nicht so groß, dass Europa keine alternativen Lieferanten finden würde.

Es gehe nicht darum, wer das größte Opfer bringt, sondern darum, wie man Russlands Kriegsmaschine finanziell schwächen kann – und zwar möglichst zeitnah. Mit guten Argumenten könne Österreich sich für ein Öl-Embargo einsetzen, ohne den Eindruck zu erwecken, die Sanktionskosten auf andere Mitgliedsstaaten abwälzen zu wollen – ein Gas-Embargo wäre für Österreich weitaus schmerzhafter. Dafür würden Länder wie Polen oder Finnland ein Öl-Embargo vergleichsweise stärker zu spüren bekommen.

Nicht falschen Eindruck erwecken

Österreich müsse aber „zugleich seine Bereitschaft für substanzielle eigene Beiträge zur solidarischen Unterstützung der von russischen Erdölimporten besonders abhängigen Mitgliedstaaten im Sinne einer europäischen Energieunion erklären“, heißt es in dem Brief, der unter anderem von Wifo–Chef Gabriel Felbermayr, WIIW-Direktor Mario Holzner und der Migrationsforscherin Judith Kohlenberger von der WU unterschrieben wurde - und der hier online einsehbar ist.

Landesmann betont außerdem, dass es Maßnahmen zur gezielten Dämpfung der EU-Erdölnachfrage, wie zum Beispiel autofreie Tage und beschleunigte Heizungsumstellung, um die Belastung von Drittländern durch die Preiswirkung von EU-Erdölkäufen bei anderen Anbietern in Grenzen zu halten – sowie „substanzielle Schritte zum Schutz der sozial Schwachen, die ja von Preissteigerungen besonders betroffen sind.“

Zudem erhalte die sachlich richtige Befürwortung eines Öl-Embargos durch Österreich dadurch Glaubwürdigkeit, dass natürlich das Risiko besteht, dass Russlands Diktator Wladimir Putin in Reaktion auf einen Öl-Importstopp einen sofortigen Erdgasexportstopp verfügt, heißt es in dem Brief weiter. Wenngleich die Initiatoren dieses Szenario für unwahrscheinlich halten, Putin würde sich selbst damit ja zusätzlicher Einnahmen berauben.

Öl-Tanker als mögliches Sanktionsziel

Dass Russland den europäischen Absatzmarkt zeitnah durch andere Märkte ersetzen könnte, erwartet Steininger nicht. Bereits jetzt gibt Russland sein Öl auf anderen Märkten mit Diskont ab. Aber der Ökonom erwartet auch, dass Russland im Fall eines Embargos künftig deutlich weniger Erdöl verkaufen kann als bisher, denn der Umstieg auf andere Öl-Lieferanten und -sorten ist meist nicht ganz einfach.

Wobei es freilich darauf ankommt, wie genau ein Öl-Embargo umgesetzt wird. Die Unterzeichner des Briefes sind Ökonomen und keine Juristen, betonen Steininger und Landesmann, zur rechtlichen Ausgestaltung eines Embargos wolle man sich nicht äußern. Auch aus ökonomischer Perspektive gebe es verschiedene mögliche Ansätze, die vom Verbot russischer Öl-Importe über hohe Einfuhrzölle reichen.

Zwei Ökonomen des Massachusetts Institute of Technology (MIT) plädieren in einem jüngst auf der Ökonomenplattform voxeu.org veröffentlichten Papier etwa für ein Öl-Transportverbot für europäische Öltanker. Wäre es für europäische Schiffe verboten, russisches Öl zu transportieren, könnte Russland nicht auf europäische Reedereien zurückgreifen, will das Land den Rohstoff etwa in Asien verkaufen. Die EU hat einen nicht kleinen Anteil an den weltweiten Tankerflotten.