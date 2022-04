Über mehrere Wochen eingesperrt? Große Anspannung in Peking

Ein Mitarbeiter am Montag vor einer Teststation in Peking.

Nur 20 Fälle wurden registriert. Doch vor einem drohenden Lockdown decken sich die Bewohner der chinesischen Hauptstadt mit Vorräten ein. Das Vertrauen in die Behörden ist längst geschwunden.

Lärmende Megafone weckten am Montagmorgen die Bewohner Chaoyangs, des mit 3,5 Millionen Menschen größten Pekinger Stadtbezirks. Es waren die Nachbarschaftskomitees, die ab Sonnenaufgang zum ersten von mindestens drei Massentests aufriefen. Der Ermahnung hätte es jedoch gar nicht bedurft, die Hauptstädter strömten aus eigenen Stücken artig zu den Corona-Teststationen, in denen mit beeindruckender Effizienz riesige Menschenschlangen in Windeseile auf das Virus überprüft wurden.

Doch mindestens ebenso lange Schlangen bildeten sich auch vor den Supermärkten. Dass die Staatsmedien auf ihren Titelseiten beschwichtigend von ausreichenden Lebensmittelvorräten schrieben, feuerte die Hamsterkäufe nur weiter an: Das Vertrauen in die offiziellen Stellen ist spätestens seit der anhaltenden Lockdown-Tragödie in Shanghai vollkommen vorüber. Und tatsächlich waren auch in Peking in mehreren Stadtvierteln die Gemüseregale der Supermärkte bereits über Nacht leer geräumt.

Keine Panik, aber große Anspannung in Peking

Die ganz Besorgten hatten sich gar gleich langfristig für die bevorstehenden Dürrezeiten gerüstet – sie gaben Bestellungen für Tiefkühltruhen und Kühlschränke auf. Denn wenn es zum Lockdown kommt, entscheidet längst nicht mehr das Bankkonto übers eigene Wohlergehen, sondern die Größe der Vorratskammer. Nur diese hilft aus, wenn die staatlichen Essenslieferungen nicht regelmäßig ankommen.

Wie ein Damoklesschwert kreist der Lockdown-Hammer über der Stadt.

Panikstimmung wäre zwar eine übertriebene Zuschreibung für den Status quo Pekings, doch zuletzt war die Anspannung in der Hauptstadt Ende Jänner 2020 ähnlich hoch. Nun sind über zweieinhalb Jahre vergangen, doch in China, so scheint es, hat die Pandemie nach wie vor noch gar nicht richtig angefangen – sie wurde lediglich dank Grenzschließungen und Massentests aufgeschoben.