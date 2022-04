Dominic Thiem und die Suche nach dem Erfolgserlebnis

Dominic Thiem bestreitet am Dienstag sein Auftaktspiel im portugiesischen Estoril.

Dominic Thiem ist in der Tennis-Weltrangliste nach seiner langen Verletzungspause weiter abgerutscht. Der 28-Jährige, der sich Ende Juni 2021 eine hartnäckige Handgelenksverletzung zugezogen hatte, verlor nach seiner Erstrunden-Niederlage in Belgrad 39 Plätze und liegt nun auf Rang 93. In dieser Woche hat der US-Open-Sieger von 2020 die Chance, in Estoril (ATP250-Turnier) zu punkten.

In der Folge muss Thiem viele Punkte von seinem Halbfinal-Einzug beim Masters1000-Turnier in Madrid aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen, um in der Rangliste am 9. Mai nicht aus den Top 100 zu fallen. Im Frauen-Ranking kletterte Julia Grabher nach ihrem ersten Viertelfinale auf der WTA-Tour in Istanbul um 39 Plätze auf Rang 155.

In Estoril wird Thiem am Dienstag gegen den Franzosen Benjamin Bonzi ins Geschehen einsteigen. Die Partie ist als drittes Match nach 13.00 Uhr (live Sky) angesetzt. Der 25-jährige Bonzi liegt im ATP-Ranking neuerdings auf Rang 58.

(APA)